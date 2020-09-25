【港超聯】愉園年輕陣容硬撼富力　大敗不失禮　小將破蛋：好神奇

今季班費近5000萬的富豪大軍富力R&F，周五（25日）在港超聯復賽遇上以年青球員組成的愉園。外界本預計兩軍實力強弱懸殊，「快活谷」將會捧蛋而回，但一班小將踢出驚喜，兩度攻破富力大門，雖以2：5大敗，但至少取得入球。 19歲的伍家揚今仗射入世界波，一吐烏氣，誰敢再看輕這群熱血的年青人？

富力收起羅拔圖及古拿，新兵杜度首度擔正。球隊雖有林柱機刑滿復出，盧均宜卻繼續串演中場；謝家榮則頂替停賽的周煜辰把關。愉園以平均22.7歲的正選名單迎戰，門將屠俊翹重返正選；已領取香港特區護照的簡嘉亨連續兩仗披甲，惟足總指會方尚未完成其國籍更新手續，故此子仍以外援身份登場。

富力首個入球機會，迪布利（中）起腳被盧斯安奴（左）及屠俊翹聯手阻擋。（袁志浩攝）

迪布利把握屠俊翹犯錯，輕鬆射入空門。（袁志浩攝）

屠俊翹失誤 迪布利半場梅開二度

開賽僅3分鐘，基奧雲尼禁區邊輕力挑入禁區，迪布利入楔快腳一射，皮球省中盧斯安奴後再被屠俊翹撲出中柱，愉園逃過一劫。「快活谷」初段防守緊密，偶有流暢組織，憑死球為富力帶來威脅。35分鐘，屠俊翹後場傳球出錯，皮球輾轉落在迪布利腳下，這位科特迪瓦前鋒快速壓入禁區，推過屠俊翹後射入空門成1：0。富力開紀錄後隨即由林樂勤入替方栢倫，優勢未見減弱。42分鐘伊高沙托尼左路斬中，迪布利再搶贏葉卓文衝頂破網，半場助球隊拋開至兩球優勢。

【港超聯：愉園2：5富力R&F】

+ 14 + 14 + 14

伍家揚世界波助愉園破蛋

下半場小西灣烏雲密佈，戰至中段更有狂風大雨。在富力換走伊高沙托尼及謝家強下，「快活谷」有機可乘，67分鐘潘沛軒右路長傳予遠柱無人看管的伍家揚，這位19歲小將半車身窩利射彈地波至遠柱入網，愉園憑此追近至1：2。

愉園小將伍家揚半車身窩利抽入，助球隊追近。（愉園足球隊提供）

不過富力75分鐘憑林志堅跟迪布利於兩分鐘內連入兩球，後者更上演帽子戲法，隨即將分差再擴大至4：1。愉園奮力戰鬥到底，82分鐘簡嘉亨左路地波傳入禁區，羅拔圖與杜度門前大漏，剛獲提拔上一隊的莫漢睿撞入成2：4。富力完場前有杜度接應角球頭槌得手，結果以5：2大勝愉園，升上積分榜第二位，在少踢一場下落後東方龍獅1分。

富力新兵杜度（右二）取得加盟後首個入球，幫球隊埋齋。（袁志浩攝）

曾擔心零入球 小將開齋感神奇

以一記金球射破5000萬大軍，伍家揚賽後受訪時仍難掩激動，他憶述起腳前沒有顧慮太多，只是順其自然，對入球感到十分神奇。「我們一班後生仔被外界看低，原先很擔心復賽後5場比賽連一球也進不到，幸今場入夠兩球，開心得腦海一片空白。」

愉園主教練鮑家耀亦認為陣中年青球員愈見進步，他希望兩記入球能提高全隊信心，在餘下3場賽事搶分，「即使失誤也不要緊，最重要是不會重複犯錯。相信球隊在（冠忠）南區及傑志身上，有較大機會攞分。」

伍家揚指球隊一直被外界看低，自己也擔心無法取得入球，幸今日一吐烏氣。（愉園足球隊提供）

林樂勤復出：陌生又難忘

富力以大勝姿勢迎接下周一的足總盃決賽，主帥楊正光對球隊進攻表現感滿意。可是羅港威後備上陣僅27分鐘便因扭傷而退下火線，賽後更由隊友攙扶離場，楊正光透露此子傷勢並不樂觀，下仗或缺席。

至於事隔16個月後傷愈復出的林樂勤，此役跟弟弟林樂賢雖各為其主，卻同時上陣，他笑言感覺陌生又難忘。「自己發揮不太好，進攻欠突破，需時重拾比賽節奏，提升狀態。」