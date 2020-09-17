港超復賽．愉園．黎培基｜生涯開局遭改寫　要以入球讓大家記得我

新冠肺炎疫情中「新常態」誕生，足球世界稍歇後已重新運轉，港超未完的2019/20球季也終於在周六（19日）復賽，成為第三波疫情以來，香港首個復賽的體育賽事。復賽不代表回復正常，需在「不正常」的條件下進行：參賽的6支球隊由9月4日復操開始只有短短兩周備戰，除要恆常檢測，期間要嚴守家居隔離及防疫規則，無法與外界及傳媒接觸。 復賽前夕，6支球隊的6位球員，透過視像訪問談及感受和目標。

青春理應要揮霍，18歲的愉園小將黎培基平日與朋友行街、食飯、睇戲，正常不過的年輕人生活。可是為參戰港超復賽，9月初起他便接受家居隔離，練習前後猶如「被困」家中，僅透過電話跟摯友交流，無疑是定力大考驗。

記者也只能用視像會議軟件訪問這位港隊U18成員，難怪他慨嘆現況「好唔青春」，「有時睡醒竟仍是同一日，的確感覺很悶。隊友也笑言，過往一星期很快便過去，目前隔離了數天，日子卻很漫長。」

黎培基今年只得18歲，正值最貪玩的年紀，他受訪時坦言接受家居隔離，生活「好唔青春」。（影片截圖）

領略自律的真理 為足球犧牲也值得

今季首踏職業舞台，培基在季中憑精彩罰球「開齋」、獲徵召入選港隊踢賀歲盃，漸受廣大球迷認識。對他這種「一球成名」的球員來說，「自律」是個艱深的課題。

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此時遇上疫情，剛好助他學習正確的生活模式，「這段日子很深刻，練習後第一個想法就是回家，減少接觸外人，我都很適應。」復操後球會要求球員自行清洗球衣，他沒埋怨，因在青年軍時早已習慣親力親為，一點也不「港孩」。

黎培基（右）於今季聯賽鬥元朗時曾主射罰球破網，。（資料圖片／袁志浩攝）

這位小伙子對足球有無窮無盡的精力，「剩係對住個波就好滿足。」當興趣變成事業，承受丁點苦悶亦不算甚麼。「有機會做足球員、踢到職業，出場機會也不少，我很感恩。若要作一點犧牲換取踢波的時間，很值得。」

復操遇暴雨 淋不熄熱情

愉園上周六早上於九龍灣公園球場復操，天文台雖一度發出紅色暴雨警告，然而培基跟隊友冒着傾盤大雨如常練習，「球場只剩一小部分沒有水浸，我們就在該處猜波，可能是有點急不及待了。」

在政府及足總安排下，球隊雖只能在指定球場訓練，練習時間卻有增無減，反令培基有新鮮感，「以往夠鐘有人清場，但現在跟外國一樣沒有限時，操練後仍能與隊友『猜馬騮』，原來是這麼開心的。」

愉園9月初在九龍灣公園復操，球員在大雨下如常練習。（愉園足球隊提供）

疫情改寫生涯開局 盼復賽修補遺憾

愉園開季至今都以培養年青球員為目標，球隊雖無緣爭冠，卻堅持參戰復賽，希望讓小將汲取更多經驗。培基認為復賽是自己及一眾隊友的舞台，是一個難能可貴的表演機會。「球隊只剩一名外援，所以大家知道肯定有機會落場，這是個表現自己的平台，讓教練更了解自己，爭取下季的正選位置。」

年青球員入世未深，難免看重虛名，培基坦言獲取大眾注目，能鞭策自己更用心踢波。不過他生怕球迷善忘，休季半年已記不起自己名字，「目標是再交出助攻，或在列強身上取得入球。靠這幾場比賽的表現，提醒別人我是誰。」

黎培基認為復賽對自己來說是舞台，會好好表現自己。（愉園足球隊提供）

首季生涯本來一帆風順，培基的故事因港超停擺而改寫，這位小港腳最介意的，是突然腰斬的賀歲盃，「縱有人說那支港隊連B隊也不如，但在我心目中，那始終是代表隊的賽事，未能參加是美中不足。」他期望透過復賽，彌補心目中的遺憾，「希望向港隊教練及外界證明自己的實力，下次不止是參加賀歲盃，有機會慢慢走上大港腳之路。」

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黎培基（中）去年為港隊U18赴台參加「2019 CTFA U-19 足球邀請賽」。（香港足球總會）

外界視愉園是「陪跑」份子，培基也笑指球隊人腳如「預備組」，惟強調年青球員間更具默契，盼藉此測試彼此能耐，看看能走得多遠。「我們沒有護級壓力，是最無包袱的一隊。對強敵不會認輸，定當搏盡、帶來驚喜，在部份球隊身上搶得分數。」

實力被看低一線，但誰又難保愉園在列強爭鬥之中，能化身「攔路虎」、甚至「造王者」？