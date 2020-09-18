港超復賽．富力．方栢倫｜做好本份應對爭議　冠軍是唯一任務

新冠肺炎疫情中「新常態」誕生，足球世界稍歇後已重新運轉，港超未完的2019/20球季也終於在周六（19日）復賽，成為第三波疫情以來，香港首個復賽的體育賽事。復賽不代表回復正常，需在「不正常」的條件下進行：參賽的6支球隊由9月4日復操開始只有短短兩周備戰，除要恆常檢測，期間要嚴守家居隔離及防疫規則，無法與外界及傳媒接觸。 復賽前夕，6支球隊的6位球員，透過視像訪問談及感受和目標。

27歲的富力守將方栢倫雖曾經歷2003年沙士疫情，不過早晚量體溫、每周檢疫等都是新鮮事。一向宅在家的栢倫，性格低調、不愛交際，甚至不活躍於社交網站。他往日訓練或比賽後總是立即回家，看電視、打遊戲機、做家務，晚上再跟遠在加拿大讀書的未婚妻以視訊通話，生活模式千篇一律。

加上他去年起加盟富力，長期於廣州基地集宿，難怪成為唯一一位自言「習慣」家居隔離的球員，「我全日留家也沒問題，平時生活大致上也如此。現在只不過比平時更注重衛生，用多了洗手液及濕紙巾。」

方栢倫的生活中沒有太多娛樂，足球就是唯一。（資料圖片／余俊亮攝）

生活講求規律 復賽是執行任務

這位後衛的飲食、睡眠習慣也甚規律，起床後先食維他命及魚油丸，再配上生果跟烚蛋。他透露有研究指出，此「方程式」有助自己吸收每日所需的營養，同時對腸臟有益。「身體是運動員的最大本錢，保養好自己，上場才能發揮最大功能。自己會不時向人請教這類資訊，尋找最適合自己的方法。」

富力前鋒基奧雲尼即使已年屆37歲，場上卻依然「有貨交」，栢倫指自己深受對方及球隊體能教練影響，「他們說訓練之外，還需配合休息，就如有外國球隊會找睡眠專家隨隊，可見睡眠的重要，自己也會注重這方面。」

方栢倫（左三）受基奧雲尼（左二）影響，認為心態及保養身體對球員十分關鍵。（資料圖片）

如軍人般的生活，使栢倫也甘於「服從」足總為復賽訂立的各種防疫規則，「我比較實際，甚少提出質疑。既然踢波是職業及興趣，上邊叫我做就執行，做好自己本份便夠。」

對於接下來的復賽，他沒有太多想法，只求按照教練指示，盡力做好每一日，贏取每一場勝仗，就像是執行一個必須完成的任務。「我跟球會的目標一樣清晰，是奪取聯賽及足總盃兩項冠軍。」

方栢倫在家中透過視像會議程式受訪。（影片截圖）

正面態度消化爭議 望首奪聯賽冠軍

富力自2016年空降港超，每季平均豪花上千萬港元班費，卻一直跟錦標無緣；栢倫雖曾於前球會贏過足總盃與菁英盃，惟從未染指聯賽冠軍，他強調隊友都十分渴望這份榮譽。「疫情是百年難得一遇，在這個艱難的時期首次問鼎寶座的話，是一件相當值得鼓舞的事，也十分值得紀念，年老後回看，會是個很好的回憶。」

在復操期間，富力曾因訓練場地及公布賽程等問題去信足總投訴，更一度威脅退出港超聯。在其內地資金的背景，及近年中港矛盾加劇下，富力此舉動飽受本地球迷抨擊，栢倫又如何消化？「應對不屬於我的範疇，我的工作就是為球隊爭勝，其他事我很少去理會。」

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+ 8 + 8 + 8

富力若能在復賽高舉足總盃或聯賽錦標，來屆將可代表香港參戰亞洲賽。栢倫認為既然亞洲足協已有裁決，作為球員就只能以正面的心態迎接挑戰。

「我平日愛說笑，隊友都說我很有正能量，能帶給球隊歡樂。所以我從不埋怨，會專心做好眼前目標，最重要是問心無愧。」

尊重自己的職業，是每個球員應該做的事。（資料圖片）

由於梁諾恆等後防主力離隊，令富力參戰復賽的防線人腳更見緊拙。然而栢倫表示不論正選或後備，「隊友一個都不能少」；他希望隊友們共同肩背起責任之餘，也要尊重自己的職業。

「這一年可說是我踢由細到大，最少踢波的一年，能夠再跟足球見面已經開心。在香港做球員雖沒保障，不過既然有幸做到，奉勸各位球員應一起努力，尊重自己、家人、隊友、教練甚至球員這個身份。」