【英超】利物浦爆大冷2：7慘敗創紀錄　維拉奧尼屈堅斯演帽子戲法

英格蘭超級聯賽，衛冕冠軍利物浦開季全勝走勢告終，周日作客「爆大冷」以2：7慘敗在阿士東維拉腳下，4戰9分排在聯賽榜第5位，阿士東維拉則3戰全勝，憑較佳得失球緊隨榜首的愛華頓而位列次席。

利物浦是役以阿祖安卡斯迪路代替在操練中受傷的艾利臣比加把守最後一關，然而接戰僅4分鐘他卻「自殺式」在禁區橫傳給維拉隊長基亞利殊，讓他傳回門前給24歲鋒將奧尼屈堅斯輕鬆射入1：0。

英超第4輪賽果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

22分鐘，頂住客軍反攻壓力的維拉再下一城，奧尼屈堅斯推球入禁區在對手力逼下起右腳「鏟射」入死角。33分鐘，利物浦的努力獲得回報，迪亞高祖達左路橫傳，拿比基達起腳被擋出，身旁的沙拿補射破網成1：2；不過2分鐘後，約翰麥甘尼在禁區外「窩利」抽射，皮球打中雲迪積克改變方向，維拉再度將比數拉開。

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38分鐘，維拉在前場獲得罰球，查斯古特跑至左邊底線接應然後傳中，讓奧尼屈堅斯無人看管下近門頂入4：1，個人連中三元。

換邊後10分鐘，巴克利在左邊禁區外命射疑省中阿歷山大阿諾特，「笠死」阿祖安。落後4球的利物浦仍未放棄，59分鐘，法明奴直線傳予禁區邊的沙拿妙射成2：5。

66分鐘，維拉再次向客軍潑冷水，基亞利殊的射門被回防的法賓奴改變方向，阿祖安再次欲救無從。75分鐘，基亞利殊在中場接應直線傳送反擊，跑了半個球場單刀射成7：2完場。利物浦全失3分，並成為首支在一場比賽中失7球的英超衛冕球隊。

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【利物浦爆冷大敗眾將難免頭耷耷】