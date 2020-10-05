【英超】曼聯利物浦同渡血色星期日　蘇斯克查：紅魔人生最差一夜

英超兩大紅軍，渡過血色星期天。 曼聯與利物浦，同一夜同以5球差距大敗，球迷覺得「有今生冇來世」，兩軍主帥亦差不多。「紅魔」主帥蘇斯克查坦言經歷「最差一夜」，「紅軍」領隊高普則指部署上「輸晒」，而且對手相當順利，招致大敗。

曼聯主場對熱刺，甫開賽已因安東尼馬迪爾（Anthony MARTIAL）被侵犯，由波基斯費南迪斯射入12碼，未料「開市彈一彈」，情勢急轉直下。他們不僅5分鐘內被反超前，未夠半小時更因馬迪爾被紅牌驅逐而少踢一人。

蘇斯克查看着失球接失球，想不出有何板斧。（路透社）

【曼聯1：6熱刺圖輯】（按圖放大）

蘇帥：曼聯人生最差一夜

慘敗1：6，結果難忘，曼聯球迷失望的是過程。十人應戰，失去還擊之力，蘇帥坐在看台，望着電視，一籌莫展。半場重開時兩個調動，對戰局毫無幫助，後防依舊內收，讓熱刺右閘奧里亞（Serge AURIER）繼續安心上前。部分球員如保羅普巴（Paul POGBA）更似漫不經心。

蘇帥到底想什麼？「好恐怖，這是我在曼聯最差一夜，不論做球員或領隊。好尷尬，傷害所有球員亦傷害我」。他形容麾下接連犯錯，讓熱刺予取予攜，「我們知道對手可以踢得很好，但我們犯錯如聖誕，所有錯誤一次過出現，於是承受惡果」。

【曼聯大敗，蘇斯克查在場邊愁眉深鎖】

談爭議紅牌 「關心」拉美拿

蘇帥坦言要負上責任，大敗一場，必須痛定思痛。但談到熱刺球員拉美拿（Erik LAMELA）「做走」馬迪爾，蘇帥在賽後記者會難掩惱怒：「不用多想，他（拉美拿）的喉嚨一定要做手術！」

至於馬迪爾，他「鬧一下錫一下」：「馬迪爾喉部受襲都沒有倒下，做得很好，但不應該摑對方喉部。」

蘇帥寄語拉美拿：「開刀啦！」（路透社）

維拉「英冠神鋒」 英超開齋兼戴帽

「紅魔」在奧脫福遭血洗，不少死敵「紅軍」球迷放聲歡呼。兩小時後，「靜晒」。利物浦作客阿士東維拉，從英冠賓福特加盟維拉的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）不僅開賽4分鐘射入英超開齋球，更在上半場大演帽子戲法。維拉上半場已遙遙領先4：1，結果全場7：2大破衛冕冠軍，7個入球之中3球屬省中人改變方向而成。

高普向來都有場邊大叔氣質，今次大叔望着對手「射親都入」，變成觀眾。（路透社）

高普輸到苦笑 「發揮好時無成果」

高普在場邊督師，眼見愈輸愈甘，見到基亞利殊（Jack GREALISH）的射門省中法賓奴後又入球，輸到苦笑。高普形容維拉控制整場賽事的戰局，「我們踢得好的時候，苦無成果。而他們發揮出色時，不是入球便是『極危險』。不應做的，我們今晚都犯了，維拉逼得我們犯錯，值得讚許」。

高普輸到傻的表現。（影片截圖）

艾利臣傷退 阿祖安失誤不是關鍵

紅軍大敗，從門將阿祖安卡斯迪路（ADRIAN Castillo）致命橫傳開始。他頂替操練時肩部受傷的正選門將艾利臣比加（ALISSON BECKER），橫傳被截到，開賽4分鐘便失球。高普認為不止臨危受命的阿祖安，麾下今晚犯上所有錯誤，「第一個失球有影響，但不至如此。失球跟以往的失球無大分別，但失球後反應欠佳。我們全盤部署都輸了」。

兩場爆冷賽果後，本周末將是國際賽期。不過明早仍有高潮出現。國際轉會窗明早6時關閉，曼聯與利物浦會否在最後時刻增兵，值得留意。

【利物浦爆冷大敗，2：7負維拉】

英超第4輪賽果（按圖放大）：