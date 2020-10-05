01球評｜曼聯奇怪防守安排引致邊路空虛　簽波圖左閘並非對症下藥

曼聯在英超主場以1：6大敗於前主帥摩連奴領軍的熱刺腳下，後防問題非常嚴重，其中勞基梳爾及雲比沙卡兩閘過分內收，造成後防兩條邊路空虛。 上半場熱刺兩閘利古朗及奧里亞多次在無人看管下落底傳中，其中奧里亞助攻孫興慜的入球，更突顯曼聯半放棄邊路防守帶來的惡果。

曼聯今場排出4-2-3-1陣式，勞基梳爾及雲比沙卡分列兩閘，哈利馬古尼及艾歷拜利擔任中堅，尼曼查馬迪及保羅普巴踢防中，波基斯費南迪斯任攻中，拉舒福特及格連活特為兩翼，安東尼馬迪爾任前鋒。

【馬迪爾領紅逐格睇】

曼聯的防守有一點非常奇怪，左閘勞基梳爾及右閘雲比沙卡在防守時，十分接近中路，協助兩位中堅佈防。然而，曼聯兩閘過分內收，令到熱刺左右兩邊的進攻十分活躍，熱刺左右兩閘利古朗及奧里亞簡直是無人看管，彷如置身高速公路，輕輕鬆鬆就可以推進到曼聯的底線。

梳爾今場常常內收中路，協調中堅防守。（Getty Images）

其實，兩閘內收不是問題，最大問題是，蘇斯克查既然安排兩閘內收，為何沒有安排其他球員補位？通常兩閘失位時，翼鋒或者防中都會補位，但今場的曼聯奇在，當兩閘內收後，拉舒福特及格連活特沒有回防，馬迪及普巴也沒有趕到邊路補位，導致曼聯邊路「空過崆峒派」。

熱刺新加盟左閘利古朗今場頻頻到前場助攻。（Getty Images）

孫興慜在37分鐘射入4：1的入球，正正是曼聯防守問題的縮影。當時熱刺組織進攻，梳爾隨拉美拿走到中路，與哈利馬古尼換了位，防線內收。當穆沙施素高轉方向時，熱刺右路的奧里亞以至哈利卡尼完全沒有人看管，格連活特毫無回防意欲，普巴想去緊迫卡尼，但為時已晚。

【孫興慜37分鐘入球，曼聯後防做緊乜】（按圖細看）

當奧里亞落到底線傳中，哈利馬古尼才趕到他身前，難以阻擋奧里亞傳中；有趣的是，與馬古尼換了位的梳爾，突然跑離中路位置，不理門前拉美拿，導致曼聯前柱無人防守。孫興慜加速到前柱位置，接應奧里亞的傳中射入。

熱刺右閘奧里亞十分活躍。（Getty Images）

換邊後51分鐘，奧里亞為熱刺射成5：1的入球，亦見到曼聯兩邊防守空虛的問題，當時左閘梳爾內收，看管盧卡斯莫拉，但負責補位的普巴就走漏了奧里亞，令他可以單對單面對迪基亞射入。

【曼聯左邊防守再現漏洞】

兩閘內收奇招 邊路變「放題」

多謝曼聯放任兩邊防守的安排，熱刺的奧里亞及利古朗今場數據亮麗，奧里亞3次射門，2次中目標，射入1球，還有1次威脅傳球；至於利古朗亦有2次攻門，還傳出4次威脅傳球。

其實，上場曼聯對白禮頓已經有類似問題，當時右閘雲比沙卡常常內收，導致頻頻失位，情況如今場一樣。兩場問題如出一轍，相信不是個別球員失誤，而是教練團隊有心安排，但效果弊多於利。

兩閘內收中路，難免失位，但作為領隊，應該安排其他球員填補空位。如果蘇斯克查的戰術是這樣放任邊路，要閘位球員內收中路，就算收購到波圖左閘阿歷士迪尼斯，後防一樣會出現同樣的漏洞，因為這個不是梳爾或者雲比沙卡的能力問題，而是領隊佈防失當。足球是11人的運動，再強的球員，也不能覆蓋場上每個角落。

傳曼聯看中波圖左閘阿歷士迪尼斯，但如果曼聯繼續這樣要求兩閘內收但不派人補位的話，簽誰也沒有作用！（Getty Images）

馬迪+普巴 後場中路形同虛設

為何蘇斯克查今季會要求梳爾及雲比沙卡常常內收中路？之前有個說法，雲比沙卡內收是為了幫域陀連迪路夫「補鑊」，但今場連迪路夫沒有正選，而且內收的不只是右邊，還有左路的梳爾。因為梳爾及雲比沙卡要補的不是中堅，而是防中。

曼聯的馬迪踢了45分鐘就被換走，作為一位防中，他上半場沒有任何成功搶截，也沒有截斷對手的傳球，還沒有一次爭頂成功，可說形同虛設。本來後防有空位，防中該是第一個補位的球員，但馬迪年紀漸大活力下降，覆蓋範圍不足。再者，馬迪身邊的是普巴，這名法國國腳的防守位置感較差，又不擅迫搶，而且近期狀態差，常常甩腳，被對方搶到打反擊，加重後防壓力。

馬迪已經32歲了，曼聯何時才為他找接班人？（Getty Images）

換邊後，蘇斯克查調走馬迪及費南迪斯，換入費特洛迪古斯及麥湯米尼，正是希望加強中場防守的活力，增加覆蓋範圍，並減輕普巴的防守工作，盼普巴的長傳可以連上拉舒福特，製造反擊。然而，費特及麥湯米尼勤力有餘，只是工兵，又做不到馬迪控制節奏的工作。

其實，曼聯今個轉會窗最需要尋找防守中場，具體來說，就是一位馬迪的接班人。然而，曼聯只買了偏進攻的雲迪碧克，完全無法分擔馬迪的工作量，而且雲迪碧克加盟以後只是做替補，僅於聯賽盃正選。近期盛傳曼聯會簽入波圖左閘阿歷士迪尼斯及自由身前鋒卡雲尼，但兩人都不是防中，甚至是整個轉會窗期，曼聯都沒有跟任何一位防中傳出緋聞，確實令人摸不着頭腦！

【英超第4輪賽果（按圖放大）】

+ 4 + 4 + 4

另外，曼聯初段由領先1：0變落後1：2，加上馬迪爾領紅，軍心不穩，被打亂陣腳。在那個時候，曼聯正需要一名領袖去穩住軍心，叫一班球員冷靜下來，以免再有失，但就在馬迪爾被逐後兩分鐘，曼聯就因後防失誤輸到1：3。

原來負責叫住隊友的是隊長哈利馬古尼，但他今場是最早失魂的一個。被熱刺追成1：1的一球，正是來自他的頭槌失誤；到熱刺領先2：1的一球，卡尼的快開罰球亦跟他有關。連隊長都失魂，又怎能穩住全隊軍心？

【哈利馬古尼失魂記】（按圖放大）

當馬古尼失魂時，還有哪一名曼聯球員可以挺身而出？有資歷的不夠領導能力，例如迪基亞及馬迪，有鬥心的卻是初到新兵，例如費南迪斯，另外很多都是年輕球員。曼聯除了欠缺防中，還有缺少一些意志堅毅並具江湖地位的球員，例如之前的伊巴謙莫域，可以成為隊友依仗的對象，領球隊應對逆境。

【曼聯大敗，蘇斯克查在場邊愁眉深鎖】