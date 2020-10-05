場地單車｜港明年5月主辦國家盃　李慧詩迎東京奧運對手寓賽於操

國際單車總會（UCI）今日正式公布改制後的首3站場地單車國家盃（Nations Cup）以及世界場地單車錦標賽的舉辦日期及國家，其中國家盃第二站賽事將於明年5月13至15日在香港舉行，意味港隊能於東京奧運前在主場亮相。

新冠肺炎疫情一度令全球體育比賽停擺，國際單車總會（UCI） 宣布新訂定的世界性賽事將於2021年正式展開。

UCI於2019年世界場地單車錦標賽結束後改制，今季的場地單車以3站國家盃（UCI Nations Cup）取代世界盃，三大洲各辦一站，UCI亦於今日正式公布首3站UCI Nations Cup和世界場地單車錦標賽的舉辦日期及國家。

香港一共獲兩項爭先賽資格及兩項競輪賽資格，相信會分別由李慧詩及李海恩出戰。（資料圖片/李澤彤攝）

首站賽事於2021年4月22日至25日在英國Newport舉行，第二站則於5月13至15日在香港舉行，最後一站則在6月3至6日假哥倫比亞卡利進行。 至於世界場地單車錦標賽將於10 月13至17日在土庫曼阿什哈巴德舉行。

李慧詩料領港將東奧前亮相

東京奧運受疫情影響而延至明年7月揭幕，已獲奧運資格的「牛下女車神」李慧詩等港將，料會迎戰東奧對手寓賽於操。繼2016、2017及2019年成功在香港舉辦4個世界級別的場地單車賽後，香港再次獲UCI給予主辦改制後的UCI Nations Cup 主辦權，中國香港單車總會亦希望有更多香港市民可入場觀賞賽事及給予香港隊的支持。

新型肺炎疫情全球肆虐，港隊在今年3月初的場地單車世錦賽後，已7個月未有出戰比賽。（資料圖片/李澤彤攝）

香港單車總會主席梁鴻德稱，若屆時出入境措施回復正常，相信世界級車手均會來港，藉這項亞洲賽事適應東奧環境。（資料圖片/李澤彤攝）

香港單車隊上月辦測試賽：

+ 6 + 6 + 6

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：

+ 24 + 24 + 24

圖說東京奧運延期後現況（按圖放大）：