【單車．世錦賽】19歲李思穎憾失奧運資格　偶像奪冠成苦中一點甜

「只差1名、名次分差還只是2分，就去不到奧運了，好失望……」跨越7小時的時差，身在德國柏林出戰世界錦標賽的李思穎說起失落的奧運資格，仍禁不住嗚咽。 畢竟年僅19歲就一步踏入最激烈、最高水平的單車戰場，每一分都極為艱難。但看到日本的梶原悠未披上彩虹戰衣，讓她明白「沒有不可能」。

19歲的李思穎從青年組轉戰成年組才一年，擅長長距離項目——尤其全能賽的她，雖有過亞錦賽銅牌等佳績，但首次踏足世錦賽，投身奧運之前最激烈、最高水平的戰場。全球所有最強車手為了獎牌、為奧運資格都「盡地一煲」，英國明星車手蘿拉堅尼（Laura Kenny）帶着上月骨折的肩膀，在女子全能賽第一項的捕捉賽便炒車，還是咬牙繼續作賽。



對李思穎而言，這是一次莫大的震撼——就如第二項的配速賽（Tempo Race），比賽平均時速逾51公里，對她而言是前所未有。「跟頂級車手的競爭……我覺得，我不算在跟她們競爭，可以說是跟她們學習吧。」小妮子如是說。

今屆世錦賽女子全能賽出現不少意外－－有炒車，也有大熱倒灶。（Getty Images）

現實就是，李思穎的確在與這些頂級車手競爭，為了奧運資格，人人都全力而戰。最後，李思穎以第17名完成賽事，距離能取得奧運資格就差了1名、差了2分，她賽後不禁落淚，嗚咽道：「除了第一項（捕捉賽）表現尚算OK，之後的都不滿意，只差一名、名次還只差2分，就去不到奧運……所以好失望，完全不滿意。」



但李思穎有的仍是時間：見識到世界最強的水平，令她決心要接受更高速度訓練；失落奧運資格，就放遠目光到下屆亞運會；還有，她一直非常欣賞的日本車手梶原悠未，也讓她明白「沒有不可能」。

梶原悠未（中）此前是2018亞運金牌、在亞錦賽亦獲多屆冠軍，如今成為首位在女子全能賽奪得世錦賽冠軍的亞洲車手。（Getty Images）

梶原悠未全能賽封后成啟發

女子長距離項目尤其全能賽，一直是歐、美、澳洲車手天下，自2009年在世界錦標賽設立以來，從未有亞洲車手獲獎。但22歲的梶原悠未在全能賽4個項目過了首3項已遙遙領先，最終成為首奪得冠軍的亞洲車手。

李思穎道：「見到Yumi拿到世界冠軍，令我不開心中有點開心，覺得世界沒什麼不可能，她是個好好的學習對象，我會多看片、看看她怎樣做，看看自己跟她的分別在哪裏」。

失落奧運資格，李思穎將目標放在2022年的亞運會，目標更加遠大：「追到Yumi好難，但能贏她會是最大目標！」