【足球熱話】奧斯爾願意代阿仙奴出糧　挽留27年忠實吉祥物扮演者

奧斯爾出手，拯救阿仙奴吉祥物！ 阿仙奴解僱在球會工作27年的吉祥物扮演者Jerry Quy，但在轉會窗關上前一日，卻能以5000萬歐元收購馬德里體育會中場湯馬士柏迪，引發球迷不滿。阿仙奴最高薪球員奧斯爾昨晚在社交網站表示，願代球會為Jerry Quy出糧，更聲言只要他一日是阿仙奴球員，就會承擔起Jerry Quy的人工。

日前英國傳媒報道，由於新冠肺炎疲情嚴峻，英國政府短期內不會重開球場予球迷入場觀賽，所以阿仙奴認為吉祥物Gunnersaurus是不必要開支，所以解僱了扮演Gunnersaurus的兼職員工Jerry Quy。Jerry Quy由1993年起扮演阿仙奴吉祥物，至今27年，絕對是球會的老臣子；部分現役兵工廠球員未出世的時候，他已經在高貝利球場為球會服務。

阿仙奴實行最新一輪節省成本措施，包括解僱吉祥物扮演者Jerry Quy。（Getty Images）

阿仙奴解僱兼職老臣子的同時，在轉會窗關上前一日，豪花5000萬歐元，觸發馬體會中場湯馬士柏迪合約中的違約條款，將這名加納國腳帶到英超。阿仙奴球迷紛紛表示不滿，認為球會此舉沒有人情味。阿仙奴在8月時以疫情為由解僱了55名職員，並要求一隊球員減薪12.5%，後來阿仙奴獲得歐霸盃資格，減薪幅度降為7.5%。

奧斯爾遭球會打入冷宮，今季未落過場。（Getty Images）

在阿仙奴效力7年的奧斯爾亦看不過眼，昨晚在Twitter宣布，願意承擔起Jerry Quy的人工。這名31歲德國中場雖然之前不願意隨隊友降薪，但他今次卻自掏腰包，希望保住Jerry Quy這份兼職工作。奧斯爾表示：「我感到十分難過，因為Jerry Quy即是我們忠實的吉祥物Gunnersaurus，他是我們球會不可分割的一部分，但他服務27年後被炒了。」

奧斯爾仍然是阿仙奴隊內最高薪的球員。（Getty Images）

奧斯爾據報周薪35萬鎊，比續約後的奧巴美揚還要高人工，是阿仙奴陣中最高薪的球員。他續表示：「我願意為阿仙奴支付這位綠色傢伙（Gunnersaurus是一條綠色的恐龍）的全部人工，只要我一日是阿仙奴球員，Jerry就可以繼續他所愛的工作。」

奧斯爾今季被領隊阿迪達棄用，新球季開始後沒有任何上陣機會，他上次為阿仙奴披甲已經是3月初。奧斯爾與阿仙奴合約至明年夏天屆滿。

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