運動女生｜肌肉闊膊粗腿是我們的美　運動攝影師鏡頭下的4個港女

「大隻」二字對男性是讚美，對女性卻未必。至少對於廣告商而言，苗條纖巧的女性模特兒，比健碩的女運動員，更合大眾口味。 作為專業運動攝影師，程詩詠（Brian）長年接觸、深入了解香港運動員，自然不吃這一套。在他的最新作品《撐．港女》中，4名香港女子現役或退伇運動員，各有美態。 攝影：李澤彤

今次《撐．港女》相展設於健身中心Eliment FitLax，相中人分別是 4名香港女子運動員：退役泳將劉彥恩、前單車代表馬詠茹、曾戰亞運的水球健將Zada、籃球員任栩燕。4人來自不同項目，體態不一，或是肩膊較一般女孩子闊、或是腿臀肌肉發達、也有人人稱羡的腹肌，銳利的眼神配上光影與煙，照片裏的她們很動人，程詩詠希望照片可以令健身室裏的男女更有動力。

程詩詠（右四）在健身室拍攝4位運動員。（公關提供）

異於坊間審美觀 運動女孩的美難受賞識

發達的肌肉，蘊含的是從小到大清晨起床「練水」的努力、為參加亞運而辭工的決心、隨單車隊半夜趕飛機的奔波、或是為了在籃球場上抗衡對手的苦練。

她們揮灑汗水的美態，卻未必人人欣賞。

「外地很流行找運動員做廣告模特兒，但香港不是，我某程度上是故意鬥氣的，不喜歡用女模特兒。」程詩詠常拍攝運動相關廣告照，也相當熟悉本地運動員，深知運動員背後付出，他不禁概嘆：「有一次我拍攝一位女運動員，Agency（廣告中介）說她好大隻，拍出來不好看。我就說，她是世界最勁的其中一個，勁就是這樣，是你們看不慣吧？」

程詩詠希望能令香港女子運動員更加「入屋」。（李澤彤攝）

4名女孩子的美態與背後的努力，當然值得記住，但程詩詠希望表達的還有更多：「4人當中有3人都退役，很多人認為運動員退役後不會再有光環，就故意這樣配搭，撐港女的諧音，就是撐港隊。」

退了役，她們仍是香港體壇一份子，不論是來自什麼項目，「而且，水球和女子籃球在香港都是不太受關注的項目，就像任栩燕，她在女籃界不算出名，但我想告訴人，女孩子打籃球不一定要剷短頭髮；打水球也可以很美。馬詠茹以前在單車隊不是最受關注的一個，現在她退了役、自由度高了，我會將她推介給廣告商，希望做到聯乘效應，給予她和其他女運動員更高曝光率」。

美麗的女子，不一定要弱質纖纖、蜂腰瘦腿，肌肉、闊膊和粗腿背後的故事，也可以很動人。

程詩詠鏡頭下的四名運動女孩：

大隻是有需要的，人也不是只得外在，我們認識一個人不應該是片面的。 劉彥恩

劉彥恩，前香港游泳代表，曾參加奧運，目前仍是女子200米背泳香港紀錄保持者。（公關提供；程詩詠攝）

劉彥恩（Claudia）早前曾與程詩詠在另一運動相展合作，當時Claudia出任幕後，她一手包辦策劃、執行等巨量工作，Brian坦言：「我想影她才會有這輯相，她是個很有創意、很有藝術細胞的人。」Claudia笑說，今次轉換角色成被攝者，「輕鬆好多」，談及女子運動員在廣告商眼中的角色，在有關界別工作的她也嘆道：「其實沒什麼大不大隻，為何大家覺得一個男人大隻就好有型、女人大隻就不好？大隻是有需要的，人也不是只得外在，我們認識一個人不應該是片面的。」

她坦言，作為前運動員，曾滿懷理想，希望讓運動員走進大眾視線，終發現有些運動員外表不及社會審美觀，曝光機會就少很多：「做了幕後就會發現，有些做決策的人的看法未必相同……會有些難聽說話，影一輯相，有人會說，為何這女孩子那麼大隻？可否拿一個瘦一點的角度？但那個運動員本是如此，為何不呈現真實一面，讓人知道這就是她？」不過，Claudia一向對自己的理想一向堅定、也不輕言放棄實踐，「這需要很多人一起去作改變。若能做到，運動員本身的故事已很有啟發性，我深信不用大推。」

以前從不覺得腿粗了好多是一種羞恥，若不是這樣，我不會有成績，你會否叫一個明星去踩單車、然後要贏？ 馬詠茹

馬詠茹曾代表香港參加2018亞運會，與李慧詩一起贏得團體競速賽銀牌。（公關提供；程詩詠攝）

馬詠茹天生瘦削，她退役前，曾一口氣將腿練粗很多，這是短途單車運動員必需的條件。「那時候也不會覺得腿粗了好多是一種羞恥，否則我不會有成績，你會否叫一個明星去踩單車、然後要贏？每個項目都有自己的特點，沒必要介意。」儘管退役後清減不少，但健壯的大腿曾給予她力量和美好回憶。

去年初，僅21歲的馬詠茹悄然退役，她強調絕非因為操練辛苦，而是隨着車隊壯大，衝突和磨擦卻漸增：「始終是競技項目，無論如何都有人覺得不公平；有時大家觀點角度不一樣，激發更多攻擊，那時情緒太差，一直有睇心理醫生……教練總覺得我不夠堅強，但我只是一個人」。加上自覺無望參加奧運，終決定離開。

但她從未忘記美好回憶，「一開始返回港隊的三個月，踩單車好純粹，單純想進步……那時只得我和Sarah（李慧詩），有時可能沒有教練，但大家互相扶持，是我踩單車最開心的日子。」訓練很辛苦、凌晨三點趕飛機、睡在機場，「但單車隊一些獨有經歷，成就了這樣的一個人……讓我重新選一次，我還是會踩全職」。

坊間審美觀不一樣，但我為自己有這身形驕傲。 楊樂欣

楊樂欣從小習泳，到大學時期才受水球訓練，曾為爭取參加亞運會辭工。（公關提供；程詩詠攝）

自小游泳的楊樂欣（Zada），肩膊比一般女孩寬，她從小許多朋友都是運動員，一直認為「大隻」是正常事，直至淡出、接觸多了拍攝工作後，才發現世界並非如此：「發現坊間審美觀真的不一樣，但我為有這身形驕傲。」她坦言，「大隻」不是與生俱來，而是努力所得，「大家睇電視看到奧運泳手，也不會批評他們大隻，只會說他們操到好勁」。

Zada深明健壯體格的價值，她曾因公開試放棄游泳，卻在升讀大學後獲舊友邀請，隨水球港隊操練，一開始是玩票性質，到2018年卻決心為衝擊亞運資格而辭去工作，「我從守門員轉換為場區球員，因為游水的技巧都不一樣，我除了周一至六每日3小時訓練，還要自行早上加操，實在無法上班，就自製一個7個月的全職運動員經歷」。現已退役的她希望未來考取瑜伽導師牌，以另一身份享受、分享運動樂趣。

投入籃球之後我也不管別人的審美觀，只想做最真實的自己。 任栩燕

熱愛籃球的任栩燕曾效力台灣世新大學籃球隊。（公關提供；程詩詠攝）

任栩燕（阿燕）是4個女孩中唯一一個現役運動員。她效力福建女籃，去年曾赴台灣到當地大學受訓，短短幾個月間接觸到專門針對籃球的體能訓練，獲益良多，回港後也會以台灣所學訓練。

阿燕坦言，曾介意自己身形較高大，「我的身高不是所謂的最佳身高，就是1.65至1.68米，但身形是天生的」，及後她也認清一件事：籃球需要的身形，不是最漂亮的身形，「既然我真的喜歡籃球，就不能太瘦，否則就無法承受場上的激烈碰撞」。她希望未來繼續進步，可以代表香港參加國際賽，既然如此，她更需要這副強壯的軀體，「投入籃球之後，我也不管別人的審美觀，只想做最真實的自己，我需要這身形，就去鍛煉……不可以因為旁人的目光，而放棄要做的事」。