【港超聯】東方最終戰失利　傑志大勝後上奪聯賽第10冠超精工

港超聯首次煞科日「三軍爭霸」，終於落幕。 今日（11日）3場煞科戰同時於下午3時展開，其中東方龍獅對富力R&F、愉園對傑志都事關爭標，在東、富、傑都仍有望爭標之下，最終笑到最後的是大勝愉園4：0的傑志。 攝影：高詩琦、袁志浩

港超聯自2014/15球季展開以來，除了2016/17球季由傑志及東方龍獅在煞科日直接交手爭標外，每季冠軍球隊都提早至少一輪鎖定錦標，今季除了成為罕有的煞科日爭標戰，也是港超聯首次有3隊在最後一日仍有奪標機會。

賽前以18分排榜首的東方龍獅在煞科日掌握爭標主導權，若然擊敗富力R&F，不論愉園對傑志一戰賽果為何，都可第二度捧走港超冠軍。

賽前以17分列次席的傑志，必需擊敗愉園、同時寄望東方對富力不勝；以17分但較差對賽戰績排第3的富力，則要擊敗東方、同時愉園令傑志失分，才可奪冠。由於兩場比賽都有可能產生冠軍，足總特別準備港超聯冠軍獎盃的正副兩盃，分別置於香港大球場及旺角大球場，以準備頒獎禮。

2019/2020港超聯煞科日：東方龍獅 Vs 富力R&F。（袁志浩攝）

東方富力互交白卷 傑志憑加維蘭先開紀錄

最為矚目的「東富大戰」，富力今場將兩翼及兩閘壓前，配合前鋒逼搶，令東方難如以往組織攻勢。11分鐘，艾華頓藉角球反擊殺出重圍，由己方禁區帶到敵軍三閘線，再橫傳李嘉耀施射，但埋門角度太正。

富力快馬伊高沙托尼及迪布利頻靠速度突破切入中路，兩人上半場數度起腳，但都被守衛封阻。不過富力多次在前場兩邊博得犯規，33分鐘，林柱機左路開出內彎罰球，基奧雲尼跳頂僅僅斜出，兩軍半場互交白卷。

同時間傑志對愉園領先，令東方陷入劣勢。

2019/2020港超聯煞科戰：傑志Vs愉園。（高詩琦攝）

相較迎戰強敵的東方，必需獲勝的傑志甫開賽就壓前，但早段未有太多起腳，到24分鐘一次黃金機會，黃洋左路橫傳，高美斯小禁區頂撞射被盧斯安奴護空門。36分鐘，加維蘭右路畸角位殺入禁區右腳狂抽，愉園門將屠俊翹指尖雖觸到皮球仍入網，打開紀錄。

完半場前，高美斯接應傳送形成單刀，屠俊翹出迎救到，黃洋補射再被擋出，高美斯亦在與門將的碰撞中受傷，需由蘇沙入替。由於另邊廂的東方仍是0：0，半場時領先1：0的傑志暫排榜首。

2019/2020港超聯煞科戰：傑志Vs愉園。（高詩琦攝）

傑志戰至65分鐘領先4球

傑志易邊後連下兩城，後備入替的蘇沙在58及63分鐘連建兩功；65分鐘，蘇沙完成帽子戲法，「藍鳥」以4：0遙遙領先。

此刻，傑志能否奪冠，只看東方對富力的賽果。

▼▼傑志為爭標拚盡，戰至65分鐘已領先愉園4：0（按圖放大）▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼當傑志領先愉園4：0，富力R&F爭標渺茫，冠軍可說是東傑之爭（按圖放大）▼▼

2019/2020港超聯煞科：東方龍獅 Vs 富力R&F。（袁志浩攝）

+ 8 + 8 + 8

傑志於另一邊遙遙領先愉園，東方必須擊敗富力，方可奪冠。球隊下半場換入黃威及鍾偉強加強攻力，79分鐘卻錯失黃金機會，艾華度及艾華頓近門連番勁射，都被周煜辰擋出。

完場前東方艾華頓快攻被杜度「技術性犯規」踢跌，後者兩黃一紅被逐，結果兩隊踢成0：0平手，兩軍皆奪標無望，使傑志以1分反壓東方，在歷來最驚險的爭標形勢下，於聯賽最後一戰奪得冠軍。

2019/2020港超聯煞科，球迷因疫情無法入場，只能以另類方式觀戰。（高詩琦攝）

傑志10冠第二多 南華曾41次封王

今季港超聯連番受疫情影響，終於決出今季盟主為傑志。傑志同時奪得菁英盃，成為本地雙冠得主。

這是該隊史上第4次奪得港超聯冠軍、也是香港頂級聯賽史上第10次封王，超越精工的9次，成為奪冠次數第二多的球隊，但距離南華的41次仍有漫漫長路。

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今季港超聯曲終人散，新球季暫定於兩周後的10月24日揭幕，但仍有待落實；至於亞洲賽席位分配方面，仍要視乎朝鮮是否參賽及亞洲足協最終公布，可參考的情景如下：