【港超聯】傑志倘戰亞冠分組賽勢增援　伍健：下季可放開包袱

傑志復賽後流失不少主力，並起用更多年青球員，爭標機會一度不獲看好，但最終重奪聯賽冠軍及菁英盃成為「雙冠王」，伍健談及球隊下季的展望。

傑志會長伍健談及復賽後在不獲看好的情況下後上奪冠，伍健認為跟過去的亞洲賽經驗有關，指出過去的下半季，傑志往往因為要分心應付亞洲賽，要常作輪換，「之前亞洲賽期間，經常需要8日打3場，一定要有足夠的輪換，這是其他球隊可能沒有的經驗，這經驗令我們佔了先機。」

談及富力最終賽和東方，他認為富力復賽後越戰越勇，「他們一開始8日3戰也不習慣，但上一場開始已上力。」

傑志重奪聯賽冠軍及菁英盃成為「雙冠王」。（高詩琦攝）

傑志會長伍健談及復賽後在不獲看好的情況下後上奪冠，他認為跟球隊過去的亞洲賽經驗有關。（高詩琦攝）

伍健直言，兩星期後展開的新球季，會對年輕球員寄予厚望，希望有5至6位青年軍可以升上一隊：「繼續依賴年紀較大的球員的話，香港足球的未來就沒有希望。」

除了復賽後表現突出的陳晉一及在菁英盃決賽作一隊處子戰的趙聡悟等，他亦點名指羅振庭今日的表現在預期之上。

▼▼傑志為爭標拚盡，戰至65分鐘已領先愉園4：0（按圖放大）▼▼

+ 2 + 2 + 2

傑志重奪聯賽冠軍後，已鎖定來季亞洲賽資格，但到底是亞冠盃外圍賽或分組賽，則仍待亞洲足協落實。伍健稱，若然球隊最後可出戰分組賽，有機會再簽入新外援，「始終我們不想再輸一次0：6」，若沒有分組賽資格，則會傾向給予年青球員更多上陣機會。

伍健亦明言，明年重用年青球員，會是一個「過渡期」：「過去我們有個包袱要每年都奪得錦標，但過去10年，我們已贏得超過50%的本地錦標，可以暫時放開，拿不到（錦標）就拿不到，若有1年過渡期，相信球迷也會繼續支持。」

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今季港超聯曲終人散，新球季暫定於兩周後的10月24日揭幕，但仍有待落實；至於亞洲賽席位分配方面，仍要視乎朝鮮是否參賽及亞洲足協最終公布，可參考的情景如下：