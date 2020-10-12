【歐國聯】夏蘭特連中三元　挪威雙星發威大破羅馬尼亞

挪威早前加時飲恨不敵塞爾維亞，夏蘭特及奧迪加特兩大新星篤定無緣在明年的歐洲國家盃決賽周中亮相。如今轉戰歐洲國家聯賽，二人化悲憤為力量，合力炮製兩個入球，夏蘭特更大演帽子戲法，最終4球大破羅馬尼亞。

挪威在歐國盃外圍賽附加賽中，與塞爾維亞力戰120分鐘卻飲恨1：2落敗，未能取得來年歐國盃的入場券，換言之夏蘭特首度亮相大賽要再等一等。

夏蘭特上仗被塞爾維亞球員嚴防，惜未能領軍取勝，無緣來年的歐國盃。（路透社）

歐國聯部分戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

國際賽期賽程十分緊密，戰畢歐國盃外圍賽後，挪威再後在主場出擊，鬥羅馬尼亞出戰歐國聯B1組分組賽。挪威收拾心情再戰，夏蘭特及奧迪加特兩大新星繼續正選披甲，二人在開賽13分鐘合力炮製首個入球，奧迪加特一記妙絕直線撕破對方防線，夏蘭特快對手門將一步先開紀錄。挪威在上半場末段擴大領先紀錄，夏蘭特前線拍檔梳洛夫（Aleksandr Sorloth）接應橫傳門前輕鬆建功，39分鐘射成2：0。

梳洛夫今場亦有進帳，協助國家隊大勝。（路透社）

「挪威雙子」下半場再一次合作，奧迪加特在小禁區橫傳予夏蘭特，該名多蒙特前鋒面對空門再下一城，64分鐘紀錄改寫成3：0。夏蘭特10分鐘後個人表演，在3名羅馬尼亞守衛包圍下殺入從圍，禁區頂一推稍稍擺脫對手勁射破網，74分鐘完成帽子戲法，最終挪威4球大勝羅馬尼亞。

夏蘭特今仗再展「神鋒」本色，首度在國際賽「戴帽」，至今取得6頂「喼帽」並攻入6個入球，而3場歐國聯亦有進帳。夏蘭特近48場球會及國家隊賽事中，已累積合共51球。

夏蘭特國際賽首度連中三元，再展神鋒本色。（路透社）

「挪威雙子」合力炮製兩個入球，奧迪加特接受訪問時，夏蘭特亦「亂入」笑言可以與他分享「戴帽」的皮球，可見二人關係不錯。奧迪加特表示與夏蘭特合作十分舒服，「夏蘭特在場上的企位感覺非常好，他好像不會越位一樣，位置感及時機亦非常好。」