【巴甲】本田圭佑首次入球靠龍門「發瘟」　一名隊友曾奪歐聯冠軍

日本前國腳本田圭佑來到南美洲，在巴甲征戰近半季，終於開齋。他戴上保地花高的隊長臂章，把握對手門將輕率「送大禮」，先開紀錄，並助球隊取得兩連勝。

34歲的本田圭佑，球員足跡遍佈亞、歐、美洲，年初加盟巴甲老牌球隊保地花高，擔任隊長。他在「落地」第一仗的州聯賽已靠12碼取得加盟首個入球，此後一直守齋，直至凌晨巴甲作客利斯菲體育會（Sport Recife）。

Yeah，兩連勝，暫時唔好理社交距離啦。（Twitter@kskgroup2017）

利斯菲後防回傳給門將，保地花高當時只有2名前場球員稍加壓逼，包括本田。利斯菲門將卻傳球失誤，踢出地波，被本田剛好回身，伸出左腳截住。皮球彈前，本田踏前幾步，順勢左腳內檔燙射，直飛左下角入網。

本田圭佑膚色本來偏深，來到巴西，看來跟巴西人相差無幾。（Twitter@kskgroup2017）

戴上隊長臂章的本田，終於射入巴甲第一球。保地花高於半場領先兩球，雖然換邊後早段有人被逐並且失球，最終守住2：1勝果。

【本田圭佑巴甲首個入球過程】

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本田圭佑本季加盟保地花高，成為球會近年一大明星。入球之後，少不了在社交媒體出相慶祝，「一步步前進，多謝支持」。保地花高陣中熟悉面孔不止本田，還有英超及歐聯得主，曾效力車路士的名將沙洛文卡勞（Salomon KALOU）。這位科特迪瓦翼鋒原先效力德甲哈化柏林，惟5月有影片外泄，顯示他無視社交距離，又批評球會要球會減薪，因而被球會禁止操練，及後解約。

保地花高的經典明星組合。（Twitter＠salamonkalou）

本田圭佑的足球歲月：

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