【世界盃外圍賽】柬埔寨球迷孤身撐國家隊　本田圭佑：成功無捷徑

足球與球迷的關係永遠是密不可分，伊朗超過4000名女球迷在終於可以入場，在「女性球迷區」為國家隊打氣；另一邊廂的作客球迷區卻無比冷清，只得一名柬埔寨球迷，在空無一人的看台上獨力支持柬埔寨。

伊朗在今仗首度發售女性專用門票，超過4000名女球迷在「女性球迷區」內欣賞球賽，場面相當熱鬧，與球場其他看台顯出強烈對比。

遠赴德黑蘭作客的柬埔寨，在空蕩蕩的作客球迷區中，有一面巨大的柬埔寨國旗，僅得一名球迷帶同鼓與喇叭，獨力為國家隊打氣，以一己之力對抗在場其他的伊朗，雖然聲勢不夠浩大，但精神卻十分可嘉。

「女性球迷區」座無虛席，與球場其他看台大相逕庭。（Getty Images）

全場僅一名的柬埔寨球迷，在作客球迷區奮力地為球隊打氣。（Twitter截圖）

本田圭佑帶領柬埔寨作客德黑蘭，挑戰「亞洲一哥」伊朗，即使在大幅落後的情況下，依然堅持球隊風格，最終慘吞14隻光蛋完場，吃下國家隊史上最大敗仗。本田圭佑賽後在個人Twitter上發文，表示落敗是通向成功的必經階段，「今場大敗或許是難以接受，但正好讓球隊認清自己的位置，當你知道自己的不足時，便可以成為進步的原動力，這是步向成功的捷徑，而非不斷降低自己的目標。」

本田圭佑吃下一場大敗，賽後表示這是通向成功的必經之路。（Getty Images）

創下史上最大敗仗的尷尬紀錄，不只是隊中的球員及工作人員難受，與柬埔寨同行的球迷同樣感到難過，但他們沒有遷就於主帥本田圭佑，反而向球隊送上無限的鼓勵。「勝負是只是球賽的結果，但千萬不要因此而失去信念。」，「我們感謝本田圭佑由心協助柬埔寨足球發展，我們不會怪罪你，我們只會怪罪於柬埔寨足總，讓他們認清事實。」，「這一場大敗不會成為本田圭佑執教生涯的污點，柬埔寨國家隊多年未有特別戰績，本田與他的團隊可有更多的空間，打造一支全新的柬埔寨。」

柬埔寨即使在大幅落後下，仍然堅持球隊風格。（Getty Images）