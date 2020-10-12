行山｜麥明詩穿Sports Bra大曬健康性感　撐本地品牌獲網民讚識貨

「十優港姐」麥明詩昨日分享行山照片，只見她穿上性感Sports Bra，大曬健美身材，但最令山友留意的是她所穿的運動短褲，因為來自本地品牌T8。她回應網民留言時，更大讚香港品牌！

繼中秋及國慶長期假去了行大東山後，麥明詩昨日（10月11日）又在社交網站分享行山照，見到她裝備輕便，上身穿了Under Armour的Sports Bra，露出纖腰，隱約有腹肌的線條。她留言：「訓練腹肌令你變得更漂亮，但訓練心靈可以令你有更好的人生。」

【麥明詩近期行山照片】

很多女星都喜歡穿leggings行山，但麥明詩就穿了一條黑色運動短褲。眼利的網民還發現，她穿的短褲並非外國名牌，而是本地運動牌子T8，大讚她「識貨」！麥明詩回應網民留言，讚好香港本地品牌。

【麥明詩所穿的短褲及鞋】

除了褲之外，麥明詩的越野跑鞋亦引起網民注意。她穿的品牌較冷門，不是熱門的Hoka，而是Altra；據她照片推斷，她所穿的是Timp 2女裝。她在回應網友留言時，讚Altra「so good」！她亦似乎習慣穿Altra的鞋，她在回應中提及感覺比Olympus 3.5佳。

很多女藝人喜歡行山郊遊，例如曾淑雅Jumbo：

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