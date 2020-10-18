超級單車徑｜單車教練試路踩去元朗　擔心未來青山公路練車會犯法

由屯門到馬鞍山的「超級單車徑」上月底全線通車，其中最新建成的是連接上水到元朗的一段。單車教練馬嘉樑（Max）在單車徑啟用首日，與記者由上水踩到元朗，他認為這段單車徑及格，但政府應該加強單車徑的保養及提升沿途的設施。

單車徑在9月29日全線啟用，記者邀請Power Asia Cycling Team領隊兼教練馬嘉樑（Max）試路，當日下午由上水單車匯合中心出發，踩到元朗單車匯合中心，全長約18公里。

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單車徑首日開通，記者約了單車教練Max試路，由上水踩去元朗。（顏銘輝攝）

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新單車徑離開上水市中心後，沿石上河踩，之後經雙魚河畔，出到青山公路古洞段；大部分單車徑沿青山公路而建，經過洲頭段、新田段及米埔段後，轉入攸壆路及錦壆路，踩經錦田河，之後接回青山公路潭尾段過河，踩入元朗市中心。

單車教練Max帶了學生來，一起試路。（顏銘輝攝）

Max輕鬆試車，大約花了個半小時踩完，他尚算滿意單車徑的設計，「我覺得及格，都滿意的，這是一條可以連接區與區又安全的路。」不過，Max認為有幾點可以改善，他說：「今日（9月29日）第一日正式開通，沿路見到很多碎石，沒有人清理。有些位置的草生得比較茂盛，已經長到出了單車徑，佔據了部分單車徑。如果政府多點保養這條單車徑，應該可以用得長久。」

攸壆路旁的雜草較茂盛，遮掩了部分單車徑。（片段截圖/葉詩敏攝）

政府在單車徑沿途興建了一些休息處，但Max表示休息處設施不夠完善，他說：「做得配套不夠完善，雖有泊位及坐的位置，但偏偏沒有洗手間及汽水機。」Max還是Hong Kong Cycling School的教練，日常工作包括教導小朋友踩單車。

【單車徑旁的休息處】

Max特別提到近元朗市中心的一段單車徑，「相對上比較窄，大概得5至6步就橫越了整條單車徑。看看政府會不會擴闊，始終那段是通往南生圍的必經路段，也是上水踩入去的必經之路。」這段路位於青山公路元朗段旁，經過東成里及博愛醫院。Max呼籲大家踩經這段窄路時要放慢車速，互相忍讓。

【近元朗的一段單車徑較窄】

此外，Max指出單車徑上的路牌有混淆，他說：「地面寫住『終止』，代表終止了該段單車徑，換言之你要落車，再接駁到另一條單車徑。不過，在『終止』後面，有個『讓』的符號，讓線代表先讓大路的車行，之後你就可以駛出。又『終止』又『讓線』，我應不應該推車過去呢？」

Max指單車徑上有「終止」也有「讓線」，令他感到疑惑。（顏銘輝攝）

政府正計劃興建屯門至荃灣段的單車徑，他擔心當未來單車徑落成後，受深單車友喜愛的青山公路深井段、汀九段及青龍頭段將不准踩單車。Max說：「香港法例規定，有單車徑就一定要用單車徑，沒有的話才可用馬路。單車徑是給予普羅大眾使用，以作優閒之用，而不是racing（比賽），不適合專業運動員訓練。希望政府對專業單車手及運動員有比較好的方案，讓我們可以在馬路練車。」

Max由上水踩到元朗後，接受訪問，他認為這段單車徑及格。（顏銘輝攝）