超級單車徑｜上水踩到元朗全攻略　教你租車　沿途景點伏位逐個睇

連接上水及元朗的單車徑在9月底正式開通，意味住全長60公里的「單車屯馬線」全線通車。上水到元朗的新單車徑終於竣工，引起不少單車友及普通市民的興趣。記者在通車首日實測，由上水踩到元朗，分享一些租車及踩車的小貼士，讓大家了解沿途的補給點及危險位。

如果沒有自備單車的朋友，可以由上水港鐵站行到上水單車匯合中心租車，路程約5分鐘。由上水站A3出口落扶手電梯，到地面後沿新運路繼續直行，行到新運路的紅綠燈，過馬路後轉左。沿行人路行一會兒，右方就是上水單車匯合中心。

【↓↓教你由上水站行到去單車匯合中心↓↓】

+ 4 + 4 + 4

匯合中心內有單車店、洗手間、汽水機、飲水機及長凳，但飲水機當日暫時封閉。如果嫌汽水機太少選擇，上水港鐵站內有便利店，附近新豐路亦有大量商店。若果是自備單車的朋友，坐客貨車來的話，則可直接於新運路上水單車匯合中心落車。

匯合中心內的單車店有提供元朗還車服務，最遲晚上7時還車，如果是平時少踩單車的朋友，建議選擇元朗還車。由上水踩到元朗約18公里，路程約等於由沙田踩到大美督，需要兩小時，若果中途會在補給點飲飲食食的話，預算3至4小時會較鬆動。由於冬天早入黑，建議大家下午5點前踩到元朗還車，所以最遲下午3時就要由上水出發。

【↓↓上水單車匯合中心設施一覽↓↓】

如果用沙田踩到大美督作比較，由上水踩到元朗的上落斜較少，耗用體能較少，但過馬路的位置更多，遇到大型車輛的機會亦較高，加上有些路面較窄，部分位置很多減速柱，需要更好的技術，而且要更加專注。若果是初學單車的朋友，還是建議先試踩吐露港及大美督。

租完車之後，可以在練習場試車，準備好之後，就可以沿單車徑出去。初段在上水市中心的單車徑欠缺路牌，出發前請看清楚地圖及路線介紹。沿石湖墟遊樂場旁踩，轉彎後來到一個十字路口，記得在路口轉右，上去寶石湖路旁。上寶石湖路的T字路口轉左，沿單車徑過橋。

【↓↓教你由上水單車匯合中心踩出去↓↓】

+ 7 + 7 + 7

過橋後落斜，不要橫過馬路，轉左沿彩園路踩，再馬上轉左落斜，過隧道，進入上水工業區，沿彩園路旁的單車徑直踩。踩單車的人需要先橫過彩發街，之後再橫過彩園路，過馬路時要小心大型車輛。經過上水救護站後，單車徑轉左上橋，橫過石上河，進入其中一段風景最好的單車徑。

這段單車徑寬闊，與馬路平行，右依石上河，左臨塱原濕地，風光如畫。不久，單車徑中斷，面前是一排黃色的減速柱。離開單車徑，接上馬路過橋，橫過雙魚河，單車徑在橋的另一邊再出現。

【↓↓教你踩去河上鄉食豆腐花↓↓】

+ 10 + 10 + 10

跟住雙魚河邊的單車徑踩，很快就到河上鄉公廁。過了公廁後要留意，前方有個馬路路口，單車徑的方向是直去的，但如果需要補給的話，可以沿馬路轉右落斜，之後左方的是「豆美味豆花團」，提供小食、豆漿及豆腐花；可惜在疫情期間，他們暫停提供「豆腐花放題」。

食完豆腐花之後，回到單車徑，繼續進發，沿雙魚河畔繼續踩，十分舒服。不久，發現單車徑與青山公路古洞段匯合轉右，開始「噩夢之路」。由上水單車匯合中心起計，來到這個位置約4公里，如果是帶同幼童踩單車，或者是剛學識踩單車的朋友，就建議在這個位置回頭，因為之後的路難度大增。

【↓↓斷開N截的古洞噩夢之路↓↓】

+ 19 + 19 + 19

轉彎後，單車徑與青山公路並行，很快途經古洞（龍騰閣）公廁的背後，之後突然間單車徑中斷了。繼續前行，經過兩三個路口，單車徑再次出現，幾十米後，單車徑又斷開，沿行人路直行，又見單車徑，但下段單車徑目測不足50米，之後來到河上鄉路出青山公路的路口。

這個路口車流極多，不乏貨櫃車，非常危險，但沒有燈位或者安全島，希望大家過馬路時要有耐性，小心為上。過了河上鄉路口後，接回單車徑，但這段單車徑又是只得50米左右，在單車徑頭已經見到終點。這部分單車徑如同斷截禾蟲，幾十米斷一斷。

遇到工程人員沿路掛上指示牌。（顏銘輝攝）

指示牌分別指引往元朗及上水的方向。（顏銘輝攝）

到青山公路洲頭段，單車徑仍然斷開一截截；有時兩截單車徑之間，只有狹窄的行人路連接。行人路就在青山公路旁，大型車輛飛快經過，而踩單車的人通常都不會下車，繼續踩過狹窄行人路，若果遇上對頭單車或行人，情況幾危險。

經過這段長約1.2公里、斷開很多截的「噩夢之路」後，終於見到一兩段稍長的單車徑，沿公路徐徐上斜，之後落斜，抵達一個橫過青山公路的紅綠燈過路處。據記者計算，這處燈位的「綠公仔」連閃燈只有15秒左右，如果多人踩的話，相信單車都會塞車。

過馬路後，沿青山公路左側的單車徑續踩，這是一條大直路，但中途都有個位置斷開，而大直路盡頭則是隧道。這條隧道幾乎直上直落，中間沒有急彎，都適合新手嘗試。吐露港的單車隧道只有單車徑而無行人路，有時假日小朋友要推車過，就會塞車，但這條隧道就有細心設計，加設行人路在旁，沒有人信心上落斜的朋友可以選擇在行人路推車，又不阻踩單車上落的人。

【↓↓踩去新田購物城↓↓】

+ 7 + 7 + 7

出隧道後抵達新田運輸交匯處，入面有個公廁。轉個彎後，單車徑回到青山公路旁，經過新深路橋底，來到一處燈位，快到另一個補給點新田購物城。橫過連接公路的支路後，即可接單車徑繼續踩向元朗，但如果想去新田購物城，就要過多一條馬路，轉右橫過青山公路。

【↓↓教你去找豆腐店打卡↓↓】

橫過青山公路後轉右，再轉入惇裕路，就會見到左邊有購物城的入口。單車徑新開首日是周二閒日，購物城如同「死城」，希望周末假期會有多一點食肆及商店營業吧。就算不用補給及吃東西，在新田購物城入面都有個單車友必到打卡點，就是一個外貌模仿《頭文字D》藤原豆腐店的地標。由上水起點計，踩到新田購物城約7公里。

離開新田購物城，回到青山公路旁的單車徑。這段路沿新田公路旁走，斷開的部分較少，十分暢順，終於可以一氣呵成踩大段路。途中有路口通往文天祥紀念公園，有興趣的朋友可以一探。政府在新田的單車徑旁，興建了一個休憩處，但入面只有長凳，沒有汽水機及廁所。

【↓↓繼續旅程踩去元朗↓↓】

+ 4 + 4 + 4

單車徑轉左，經過新田公路橋底，橫過石湖圍路，又見一段目測只有10米左右的單車徑。其後，要過較繁忙的米埔隴路，過路處沒有交通燈，小心大型車輛高速駛過。過馬路後，沿單車徑轉彎上斜，畔新田公路而踩，這是一段約700米長而沒有斷開的單車徑。

開心時光過得快，又是時候過馬路。單車徑轉彎經過新田公路橋底，沿新潭路而行，之後橫過新潭路，再轉右橫過青山公路米埔段。這兩個過路位置都多車，而且皆沒有紅綠燈，請大家一定要打醒十二分精神過馬路。

【↓↓米埔柱陣↓↓】

+ 6 + 6 + 6

過了青山公路後，進入單車友不喜歡的路段，單車徑再次斷成一截截，而且每截頭尾都有減速柱及鐵柱，組成一個「柱陣」。對於少踩單車又很怕撞柱的朋友，建議直接上行人路推車。通過柱陣，經過米埔南路及加州花園大道的路口，沿住青山公路踩，來到一個紅綠燈過路處，過到青山公路另一邊，踩200多米後，又有一條斑馬線，過回青山公路另一邊。

【↓↓最好踩路段：夕陽下的攸壆路↓↓】

+ 6 + 6 + 6

這時候，單車徑離開青山公路旁，往右轉，沿攸壆路而行，約踩1.2公里至錦綉花園大道路口。這段是今次行程其中一段最好踩的單車徑，一來沒有斷開一截截，二來旁邊的馬路基本上沒有車，三來景色開揚，黃昏踩的話，可以看到錦綉花園的日落。

出到錦綉花園大道，很容易會直去經安全島過馬路，但正路其實是轉左，橫過攸壆路，再經天橋過河，然後在紅綠燈過路處橫過錦綉花園大道，再接上單車徑。不久，會踩至一條隧道，這條會比新田那條的難度較高，因為落斜後，隧道內即有轉彎位，不宜以太高速落斜，到之後上斜出隧道，也有轉彎位置。

【↓↓繼續旅程踩去元朗↓↓】

+ 9 + 9 + 9

出隧道後，單車徑沿壆圍車路而行，轉彎後，景色一變，畔錦田河而行，河的對岸就是南生圍。不久，橫過一條小馬路後，單車徑出現「三重欄杆」，在短短約10米的路段，出現連續3道欄杆。對於少踩單車又怕欄杆的朋友，這個「三重欄杆」陣都有一定難度。

之後，政府興建了一個單車休憩處，但入面沒有汽水機及洗手間。離開休憩處後，單車徑中斷，續沿河邊的行人路行，經過高速公路的橋底。過了橋底，單車徑再出現，沿住單車徑踩，見到樓盤峻巒在對面馬路，但單車徑不用過馬路，沿青山公路走，經天橋橫過錦田河。

沿天橋踩，橫過錦田河。（顏銘輝攝）

望住高速公路的高架天橋橫跨錦田河。（顏銘輝攝）

這個錦田河上的位置是個值得留意的觀景位，可以見到高速公路的天橋在河上縱橫交錯，而在河面上，泛起的水波中，倒映着高速公路的天橋。離開錦田河，沿青山公路旁的單車徑續踩，落斜至一個路口，轉左入隧道可往錦田及錦上路方向，我們繼續上去上斜，已見元朗市中心的景色。

這段舊有單車徑十分狹窄，雖然地上都畫有來回兩線，但闊度如同單線，單車技術麻麻的朋友要留意。橫過博愛醫院前的小商路，接回單車徑直行，通過隧道，經過博愛交匯處。

天色漸暗，終於踩到元朗。（顏銘輝攝）

要在元朗還車的朋友請留意，過了博愛交匯處的隧道後，請於形點前的路口轉右去。經過形點後，就踩到西鐵軌道下的元朗單車匯合中心，可以在單車店還車，完成今次的旅程。元朗單車匯合中心旁有汽水機及公廁。

【↓↓元朗單車匯合中心設施一覽↓↓】

如何由元朗單車匯合中心去西鐵站搭車？離開單車匯合中心轉右，在西鐵軌道及形點之間有條狹窄的行人路，經過元朗市東社區會堂後繼續直行，就出到朗明街，那裏就有元朗西鐵站的H出口！

【↓↓教你由單車匯合中心行到去元朗站↓↓】

總結這次由上水踩單車到元朗的旅程，全程約18公里，由於要拍片及拍照，花了近4小時才踩畢。這段單車徑確實連接到上水及元朗，但走線設計上受鄉村土地及現有公路的限制，極多斷開的位置，有些斷開的地方長到連單車徑的影子也見不到。

這條單車徑要上落斜的隧道不多，也沒有長命斜，算是輕鬆，但要過馬路的路口極多，有的交通繁忙，又有「柱陣」及窄路，很考大家的單車技術。休息點方面，由上水到新田的路段多補給點及廁所，例如新田購物城，但在後半段，雖然政府興建了一些休憩處，但欠缺汽水機及公廁，亦少見士多。