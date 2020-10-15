【港超聯】前曼聯青訓首操即遇兩大衝擊　愉園千萬班費劍指前六

港超球隊愉園昨日正式公布簽入曼聯青訓查理史葛，他曾與英格蘭國腳拉舒福特（Marcus Rashford）做隊友。為備戰下周六展開的新球季，「快活谷」周四（15日）在九龍灣公園球場開操，查理史葛自然成為焦點。 這位23歲中場首課操練已「不敵」香港濕熱天氣跟人造草球場，要提早休息。他深信到香港落班對自己是「重大挑戰」，希望重新出發，再度享受足球的樂趣。

查理史葛在完成14日隔離後，今日正式投入訓練，他隨球隊跑圈、熱身，再作簡單控傳練習，仍能跟上隊友步伐。

不過直至踢分隊賽，他體能慢慢下降，跑動較少，跟勤於走位逼搶的另一外援米基爾成強烈對比。

曼聯青訓產品正式登陸愉園 東方傳獲宿敵舊將加盟

查理史葛（最前者）在完成兩周隔離後，正式投入愉園操練。（袁志浩攝）

查理史葛效力曼聯青年軍的年代：

愉園主帥鮑家耀見狀便將查理史葛調離場邊休息，後者立即淋水降溫。他受訪時透露自己事前停操近1個月，狀態只得約7至8成，也未適應天氣，「香港天氣跟英國差太遠了，更潮濕更熱，加上在不一樣的球場（人造草場）練習，首課練習很艱苦。相信我需要約兩周時間去熟習環境，逐步去建立狀態。」

查理史葛（中）在分隊賽時體能下降，甚至防線壓前時亦未能趕上，結果被中途換離場。（袁志浩攝）

查理史葛：跟隊內小將互助成長

查理史葛未曾到訪亞洲及香港，他形容今次轉會是「重大挑戰」，「我希望走出英國，重新出發，再度享受足球的樂趣，並豐富人生閱歷。」

雖然這位前紅魔青訓認為英格蘭足球比香港更體力化、規模更大，但他深信能跟陣中小將互助成長，「我可能看起來不像23歲，哈哈，但他們比我更年青，可助我適應。香港人很渴望到英格蘭踢波，可能有一日會成事，我希望場內場外也為他們提供建議，並帶領球隊爭取佳績。」

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香港天氣濕熱，對外援來說，人造草場又是另一種衝擊，查理史葛休息時淋水降溫。（袁志浩攝）

【初來乍到，查理史葛首度操練「拉晒車」】

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曾至孝仍需開刀 料11月復操

愉園另一新兵曾至孝就認為，查理史葛的來投為球圈帶來新鮮感。他指僅從對方首日表現難作具體評價，但強調此子踢法及意識不俗，「要適應才能踢出水準，上季初米基爾亦是同樣情況，但他1個月後就如變了第二個人。香港球員踢了多年也未適應，更何況是外援？」

曾至孝的右膝因有化合物積聚，需再開刀取出異物，料11月中才能正式投入操練，他道：「球隊很有活力，我很渴望落場。」

曾至孝右膝仍有異物，需開刀清除，料1個月後復操。（袁志浩攝）

劍指聯賽前6 愉園難接收富力球員

鮑家耀指出查理史葛可勝任防中與中堅，預期他可憑經驗帶領小將，並於中場跟米基爾合作，控制比賽節奏。「管理層的目標是不要降班，給年青球員上場機會，但我有更高要求，希望可以第6名完成球季。」

愉園今季班費跟去年相約，近1000多萬港元。鮑家耀透露將有兩名中前場外援來投，日內會有進一步消息，料可頂替加維蘭離隊後的空缺。富力昨日退賽，他指接收該隊球員的機會甚微，也暫未獲告知相關球員會跟操，「富力球員不便宜，我們很難負擔。可是球圈少一隊競爭，對香港足球始終不是太好。」

愉園主帥鮑家耀指球隊目標是聯賽前6，並繼續讓年青球員上陣。（袁志浩攝）

上季港超在周日煞科，休息僅3日，愉園即開操備戰10月24日的新賽季。（袁志浩攝）

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