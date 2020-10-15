行山跑步戶外運動必用！消委會測試30款防曬產品　僅少數符合標示

無論是炎夏，還是秋冬，進行戶外運動前都應該塗防曬，避免運動期間皮膚被曬傷。消委會測試了市面上30款防曬產品，發現大部分防曬液未能達到標示的防曬效能。高度防曬產品（SPF 30至50）中，以Nivea的防曬乳液最實惠，價錢不貴，防曬效力亦不俗；在極高度防曬產品（SPF 50+）中，只有Biodema的防曬乳液符合SPF的歐盟標準及它所標示的UVA防曬效能。

雖然天氣漸涼，但市民在行山、跑步等戶外運動時，都應該注意防曬，保護皮膚免被曬傷。挑選防曬產品時，最常見到的是SPF數值，代表延緩皮膚被曬傷的時間。

雖然開始入秋，但都建議行山前塗防曬。（顏銘輝攝）

舉例說，SPF 50的話，代表這款防曬產品可以延緩50倍皮膚被曬傷的時間。市面上有些防曬產品的SPF超過100，但在戶外運動時，其實每隔兩三個小時就要補一次防曬，而且SPF太高的防曬更有機會增加皮膚的負擔，所以SPF 50的防曬已經幾足夠。

除了SPF外，挑選防曬時可以參考UVA防曬系統，最常見的是日本的PA系統，PA+代表延緩曬黑時間2至4倍，PA++則延緩4至8倍，PA+++延緩8至16倍，PA++++則延緩16倍或以上。有些產品會用歐美的系統，只要標明有UVA保護的話，就代表其延緩曬黑時間達SPF數值的三分之一。

消委會今次測試了30款防曬產品，當中14款是SPF 30至50的高度防曬產品，另外16款則是SPF 50+的極高度防曬產品，看看它們的實際SPF及UVA數值是否符合產品的標示。

【消委會測試14款高度防曬產品（SPF 30至50）比較】

+ 8 + 8 + 8

在高度防曬產品之中，Chanel、Nivea、施巴及Vichy都獲得消委會給予總評滿分。他們的SPF值同樣符合標示的50，而且他們都達到PA++++的防曬水平。在4款滿分產品中，Nivea性價比最高，零售價在100元之下，另外3款都要過百元，其中Chanel那款接近500元。

【消委會測試16款極高度防曬產品（SPF 50+）比較】

+ 10 + 10 + 10

在極高度防曬產品之中，Biodema是唯一一款符合歐盟要求的測試產品，測試出的SPF高達87.2，而且有PA++++的防曬效能。Cancer Council AU的產品測試SPF有58.4，差少許才滿足歐盟對於50+防曬產品要求的其中一項定義（需要至少SPF系數達60），但有PA++++的防曬效能，加上售價不足100元，所以也獲消委會給予滿分的總評。

進行戶外運動時，都建議使用防曬產品，保護皮膚。（資料圖片）

Allie的產品是另一款符合SPF系數超過60的防曬，雖然它標示有PA++++的水平，但測試後只得PA+++，獲得消委會總評4.5分，排在Biodema及Cancer Council AU之下。

測試結果符合標示的產品只是少數，有的產品的測試結果更與標示的相差甚遠，例如Bio-Essence的極高度防曬產品只有1.5分的總評，在30款當中包尾。雖然它標明SPF 50+，但測試結果只有11.7；它的包裝標明有PA++，但測試後只得PA+。另一款Fancl的產品亦聲稱SPF 50+，但測試只有14.3，它標明有PA++++水平，但測試結果只得PA++。

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