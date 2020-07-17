消委會測試15款男裝運動衫　尋找透氣快乾又抗菌的「衫王」

去跑步、行山及健身，你會選擇哪款運動衫？ 消委會測試了市面上15款品牌的男裝運動上衣，比較它們的透水氣度、排汗快乾度、抗菌表現、消臭表現及耐用度等方面，得出一款Columbia的運動衫最高分，獲評為整體表現優異。至於Asics及Decathlon的測試產品耐用度較差，總評同為今次報告中最差的。

消委會日前公布男士運動上衣的測試報告，抽取市面上15個品牌的產品，表現最佳的產品是Columbia的Trinity Trail Graphic Tee 1884952463。雖然這款運動衫的價錢是測試產品中第三貴，但似乎物有所值，獲消委會讚整體表現優異，在各方面都有不俗的評分。這款Columbia的運動衫是總評最高分的產品，獲得滿分的5分。

看圖比較消委會測試的15款運動上衣：

+ 11 + 10 + 9

消委會同時為女性Sports Bra作測試：

消委會測試15款Sports Bra女裝運動內衣 Adidas、Nike總評分包尾

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

+ 11 + 10 + 9

運動時會出汗，如果運動衫不透氣及難乾，皮膚表面會累積汗水，減少身體散熱功效，同樣令人感到黏膩不舒服。消委會表示測試的15款運動衫在透水氣度及排汗快乾度都表現理想，其中Columbia那款運動衫在這兩項都取得滿分。

Columbia Trinity Trail Graphic Tee整體表現優異：

除Columbia外，New Balance的Impact Run SS AMT01234、Salomon的Sense Ultra Tee C10729、Mizuno的V2MA011209、Adidas的AERO 3S Tee FJ6126、Asics的Lite Show Running T-shirt 2011A643-001、Under Armour的UA Streker 2.0 Shift Crew 1350096-001及Uniqlo的DRY-EX Crew Neck Short Sleeve T 422964同樣在這兩方面獲得5分滿分。

細看測試數據，New Balance及Salomon那兩款是透氣及快乾度的冠中冠，同獲消委會稱為「透水氣度及快乾程度極高」，其中Salomon那款售價450元，是25款產品中最貴。相反，H&M的Training Slim Fit 653275006售價80元，是今次測試中最便宜的產品，而它的快乾度是最差的。

New Balance及Salomon透水氣度及快乾程度極高：

+ 8 + 7 + 6

男士做運動，會擔心有臭汗味，所以市面上的運動衫都有不同程度的抗菌消臭巧能。臭汗味來自皮膚上的微生物分解汗味，所以運動衫可以靠抑制微生物生長或者用物料去吸味，去控制異味。哪款運動衫最能夠控制異味？

Columbia及Under Armour那兩款表現最佳，它們在抗菌表現同獲滿分的5分，而在消臭表現就同得4分。最有趣的是，這款Columbia Trinity Trail Graphic Tee 並沒有聲稱具異味控制功能，而Columbia更回應，指消委會沒有抽取他們品牌中具抗菌除臭功能的產品去做測試。至於Under Armour的UA Streker 2.0 Shift Crew則有標明具異味控制功能。

Under Armour抗菌表現佳：

除了以上兩款，消委會特別提到Reebok的RC Activchill Tee FK4319，雖然這款的抗菌表現只得1分，但消臭表現高達5分，獲讚理想。消委會在測試中發現Reebok這款運動衫、Giordano的G-motion T-恤以及Decathlon的DOMYOS 360 Cardio Training 31006，在洗濯前及洗濯30次後，都能將醋酸及異戊酸的氣味濃到減少85%或以上。這3款運動衫在消臭表現同獲最高的5分。

以下3款測試產品消臭表現理想：

+ 2

Patagonia的Capilene Cool Lightweight Shirt 45760聲稱有異味控制功能，但在今次測試中，抗菌及消臭表現分別僅得1分及3分，評分比很多聲稱沒有該功能的運動衫還要差。代理商回應指，Patagonia這款運動衫以抑制微生物生長去控制汗味，認為消委會的測試並不合適，但會展開調查。

至於最昂貴的Salomon Sense Ultra Tee，聲稱沒有控制異味功能，果然在抗菌表現只得1分，而消臭表現就得3分。

在整體耐用度方面，Salomon那款運動衫與Puma的Essential Puretech Heather T 51455111同得最高的5分。至於耐用度最差的是Asics及Decathlon，它們僅得2.5分，亦拖低兩者的總評，同得3分，並列25款測試產品的最低分。

Puma測試產品耐用度最高：

被耐用度拖低總評，還有Under Armour的UA Streker 2.0 Shift Crew，這款在透氣、快乾、抗菌及消臭都拍得住今次測試最高分的Columbia Trinity Trail Graphic Tee，但因為耐用度只得3.5分，總評只有4分。

消委會提到Asics的Lite Show Running T-shirt在洗濯1次及被模擬汗水浸濕後，令到其他衣物纖維被染色的情況嚴重。另外，測試發現大部分運動衫洗完之後沒有明顯縮水，但消委會點名Reebok的RC Activchill Tee，洗完之後有較多位置出現收縮。

Nike及Adidas表現平平：

至於Nike及Adidas兩大運動品牌的產品，在今次測試中表現平平，總評同得4分，兩者在透氣及快乾度俱佳，消臭亦不俗。不過，Nike Rise 265 Running Tee在抗菌表現得1分，至於Adidas AERO 3S Tee在抗菌表現好，但耐用度只得3.5分。

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