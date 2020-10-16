【意甲】C朗拿度染疫回意惹官員抨擊　祖雲達斯U23群組繼續爆發

C朗拿度代表葡萄牙戰畢法國一仗後，驚爆確診新冠肺炎，立即接受隔離，即使C朗確診依然來去自如，乘搭小型飛機如常返回意大利。意大利體育部長認為C朗自出自入的行為，已經違反意大利有關新冠肺炎的入境規則。

C朗在病毒測試驗出呈陽性前，曾經與葡萄牙國家隊隊友共晉晚餐，增加擴散病毒的風險。C朗確診後，當葡萄牙擊敗瑞典一仗後，C朗乘搭小型飛機如常返回意大利都靈，當他抵達機場時已有救護車及工作人員等候。祖雲達斯方面證實得到葡萄牙當局批准，才讓C朗離開葡萄牙，但此舉依然惹起不少爭議。

C朗「衝關」事跡一籮籮，早前曾經無視球隊安排入住隔離酒店，當C朗兩次拭子測試呈陰性後，便「拉大隊閃人」向葡萄牙國家隊報到。

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C朗乘搭小型飛機返回意大利，此舉再度惹來爭議。（路透社）

【C朗染疫時間線（按圖放大）】

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意大利體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora）接受當地電台訪問時，直言C朗有可能違反意大利的衛生守則，「我相信C朗已違反意大利的新冠肺炎禁令，事關他需要先得到衛生部門的批准才可入境。」

祖雲達斯隨即發聲明為C朗護航，並還擊體育部長，表示C朗回國早已獲得衛生部門的批准，「C朗乘搭醫療專機回國一事，早前已得到衛生部門的批准才成行，而C朗在返回意大利後將繼續在家接受隔離。」

意大利體育部長施巴達科達稱C朗有可能已違反當地的衛生守則。（資料圖片／Getty Images）

除了C朗確診外，新加盟祖雲達斯的麥堅尼（Weston McKennie）早前同樣確診，祖雲達斯U23更可能出現大爆發，早前再添兩人染疫，已有多名職球員先後染病，祖雲達斯U23全隊已被安排入住酒店隔離。

麥堅尼是另一名確診新冠肺炎的祖雲達斯球員。（資料圖片／Getty Images）

【確診C朗大陣仗返回意大利（按圖放大）】

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