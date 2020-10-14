【新冠肺炎】C朗10日前違隔離令返國家隊　確診前一晚與隊友食飯

C朗拿度昨日確診新冠肺炎，究竟他可能從什麼地方染疫？他有機會傳染給什麼高危人士？重組C朗近10日的行程，看看他與誰人有接觸，嘗試了解C朗傳染鏈。

【C朗染疫時間線（按圖放大）】

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03/10（星期六）

祖雲達斯宣布兩名非教練的職員確診新冠肺炎，所有職球員需要隔離，入住訓練基地旁的酒店至10月7日。病毒測試呈陰性的職球員仍可繼續操練，但不得與外人接觸。

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04/10（星期日）

原定祖雲達斯主場對拿玻里，但拿玻里出發前有兩名職球員確診，包括波蘭中場施連斯基，而且他們之前一輪的對手熱拿亞疫情大爆發，所以拿不勒斯衛生部門下令，禁止拿玻里全隊飛往都靈。

正在隔離的C朗已經連續兩次測試呈陰性，但按規定，他需要再接受多一次檢測，等到結果後，最快留到10月7日才能離開。據《米蘭體育報》報道，C朗不滿隔離規定妨礙他回國踢國際賽，帶頭離開酒店，當晚回家睡覺。

保羅戴巴拿、古達度、丹尼路雷斯、賓坦古亞及美列迪美羅等需要出戰國際賽的國腳亦跟隨C朗離開，老將保方雖然不用踢國際賽，亦回家去了。祖雲達斯通報衛生部門，指7名球員違反隔離指引，但相信7人的最重刑罰只是罰款。

C朗出發去葡萄牙國家隊前，與家人食早餐，他留言：「早晨！」（C朗 Instagram）

05/10（星期一）

C朗離開都靈，前往葡萄牙國家隊到。那天，C朗在社交網站分享一張與家人食早餐的照片，家庭成員包括他的子女及女友佐真娜。

06/10（星期二）

葡萄牙國家隊宣布，中堅荷西方迪對新冠肺炎測試呈陽性，需要隔離，補選杜明高斯杜亞迪入伍頂替。其他葡萄牙國腳，包括C朗在內，對測試呈陰性。

荷西方迪是今次國際賽期首位染疫的葡萄牙球員。（Getty Images）

07/10（星期三）

祖雲達斯職球員的隔離完結，所有測試結果呈陰性。邦路斯及基亞連尼離開酒店，前往意大利國家隊報到。

同日，葡萄牙主場友賽西班牙，踢成0：0，C朗正選上陣，踢到73分鐘被祖奧菲歷斯換走。

C朗正選上陣對西班牙，之後被祖奧菲歷斯入替。（Getty Images）

09/10（星期五）

葡萄牙國家隊宣布，後備門將安東尼盧比斯對新冠肺炎測試呈陽性，離開集訓大軍隔離。其他葡萄牙國腳，包括C朗在內，對測試呈陰性。

安東尼盧比斯成為今次國際賽期第二位染疫的葡萄牙球員。（Getty Images）

11/10（星期日）

葡萄牙出戰歐國聯作客法國，踢成0：0，C朗正選上陣，踢足全場。他與法國中場新星卡馬雲加交換球衣，賽後卡馬雲加在社交網站炫耀「戰利品」，更表明不會清洗C朗的球衣，要保持「原汁原味」。從比賽照片所見，他跟法國中場拉比奧特及中堅華拉尼都有攬頭攬頸，亦有跟基利安麥巴比握手。

12/10（星期一）

C朗在社交網站分享一張自拍照，見到他跟一班葡萄牙隊友吃晚飯，沒有人戴口罩，而且大家都坐得很近，而在照片中，坐得最近C朗的是他的前皇家馬德里隊友比比、波圖的沙治奧奧利華拉、狼隊的普丹斯及曼城的祖奧簡斯路。

在確診前一晚，C朗與隊友共晉晚餐。（C朗Instagram）

13/10（星期二）

葡萄牙國家隊宣布C朗對新冠肺炎測試呈陽性，成為今次國際賽第3位染疫的葡萄牙球員。聲明指，C朗沒有病徵，他將會隔離，缺席之後對瑞典的歐國聯比賽。

同日，祖雲達斯U23教練索尼（Lamberto Zauli）亦對新冠肺炎測試呈陽性反應，其他對病毒檢測呈陰性的U23職球員會隔離，他們仍可照常操練，但隔離期間不會與外人接觸。

C朗在10月13日確診新冠肺炎。（美聯社）

新冠肺炎病毒有潛伏期，雖然C朗昨日才正式確診，但可能在早幾日已經染疫。整理C朗近10日的行程，他有可能在祖雲達斯已經染疫，因為祖記月初有兩名職員染疫，到昨日到U23教練索尼確診，可見祖記內部有小規模爆發，亦可能有隱形病者。當C朗到國家隊報到後，亦有機會被隊友荷西方迪或安東尼盧比斯傳染。

C朗的一班葡萄牙國家隊友是高危接觸者，因為C朗近日大部分時間都跟他們相處，尤其是中堅比比，從社交網站照片所見，C朗跟比比經常出雙入對，落機一齊落，食飯又坐旁邊。再者，葡萄牙國家隊在這次國際賽期已經有3人染疫，亦有機會出現小規模爆發。

在之前對西班牙的比賽，C朗被換走後，與主帥費蘭度山度士握手。（Getty Images）

C朗確診前曾代表葡萄牙對西班牙及法國，所以這兩隊的職球員都可能被他傳染，特別是法國球員。C朗對完西班牙之後，病毒測試呈陰性，有機會未中招，但對完法國後兩日就確診了。華拉尼、拉比奧特及麥巴比等都跟C朗有接觸，不知卡馬雲加會不會重新考慮洗一洗C朗的「原味」球衣？

此外，C朗帶頭打破祖雲達斯的隔離令後，曾回到家中過一晚，翌日早上曾跟家人食早餐。

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】