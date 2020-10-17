半馬世錦賽｜黃尹雋連破10K及15K港績　307天等待卻差點因傷落空

307天等待，差點換來一場空。 今日（17日）於波蘭舉行的世界半馬拉松錦標賽，是黃尹雋307日以來首場賽事。他以1小時06分58秒完成，差20秒就打破由紀嘉文保持9年的半馬港績，但10公里及15公里的分段時間，足以刷新香港紀錄。 「其實……都幾……點講好呢……我盡晒力……算唔錯……」賽後找黃尹雋談感受，沒想到是一個連5米都跑不到的故事。

連同今日一戰，黃尹雋已經連續5個比賽都與香港紀錄有關：

2019年10月27日，香港10公里挑戰賽，以30分51秒打破10公里港績。

2019年11月2日，澳門亞洲城市田徑邀請賽，以14分50.78秒打破5000米港績。

2019年12月8日，港島10公里賽，再跑30分51秒平紀錄時間。

2019年12月15日，日本防府讀賣馬拉松，以2小時20分58秒打破馬拉松港績。

然後，肺炎改變了全世界。

黃尹雋今天出戰世界半馬拉松錦標賽，沒想到出發前一個月突然受傷，腳痛得連5米都跑不到。（田總facebook）

黃尹雋特別珍惜今日的半馬世錦賽，因為已經307天沒上陣，更因為9月15日的經歷。

「練完，腳痛，毫無先兆。」

回顧一個月前的事，來得突然，當時他即時停止訓練，等待幾天都沒好轉，照MRI後懷疑骨裂，「完全沒跑，痛到連5米都跑不到」。

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307天的等待，黃尹雋由「都市跑手」成為體院全職運動員。（黃尹雋facebook）

世錦賽入場券本已難得，加上疫情，出外比賽更像是天掉下來的奢侈品，賽前一個月卻突然受傷，黃尹雋無奈道：「真係好灰。」

還好，休息一周後，痛楚減輕，他開始每日慢跑30分鐘，平時一周里數有120至130公里，近一個月卻連200公里都沒有。出發前他已決定，只要腳還痛，就不會起行，以免傷上加傷。

所以他說：「能夠站在起跑線上，已算贏了。」

黃尹雋賽後帶點失望說，原先以1小時5分、甚至1小時3分為目標。（資料圖片）

欠缺里數下征戰半馬，黃尹雋直言「真係搞唔掂」。其實他的表現已再令香港人眼前一亮。以30分41秒完成頭10公里，比自己保持的香港紀錄快10秒；到了15公里，他跑出46分55秒，已比紀嘉文的15公里香港紀錄快1分20秒。

以1小時03分32秒完成20公里後，只剩最後1.0975公里，最終他跑出1小時06分58秒，差20秒就再破港績。他帶點失望說：「原先想掂65（分鐘）、64、甚至63去跑。時間不太理想，但真係盡晒力，表現算係咁。」

黃尹雋擔心腳痛是壓力性骨折，手尾很長。（資料圖片；潘思維攝）

307天裏，黃尹雋進了體院封閉訓練，見證自己一天比一天進步，也經歷突然受傷的噩夢，生活更是翻天覆地，以前可以選擇比賽好好部署，如今隨時每一場都是最後一槍。「破紀錄……當然想，但真的盡力了，唯有等下次再破。」

下次是何時，天曉得，但至少現在可以好好養傷、慢慢重拾狀態，機會永遠在不知不覺間，悄悄落在努力樂觀的人手中。

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