【英超】利物浦兩將傷勢未明　愛華頓悍將道歉：我已經收了腳

默西塞德郡打吡戰餘波未了，作客的利物浦一記絕殺入球，極具爭議下被VAR（影像助理裁判）判定為越位，最終只能以2：2賽和同市死敵愛華頓。 失分事大，失主將事更大，早段遭「拖肥糖」門將比克福特侵犯的雲迪積克，賽後一度傳出傷勢嚴重；堤亞高艾簡達拿亦同告負傷。利物浦終要求英超賽會徹查當晚VAR三個關鍵決定。

因VAR一個令人疑惑的越位判決失分予愛華頓，令利物浦球員和球迷都忿忿不平，但更令紅軍迷憂心的，是後防大將雲迪積克和中場新援堤亞高艾簡達拿的傷勢。

昨晚一度傳出雲迪積克十字韌帶受重創，需休戰7至8個月之久，但消息一直未獲證實，《利物浦回聲報》今晨的報道亦強調紅軍會方仍在等候檢驗結果，不過雲迪積克離開醫院時需要撐拐杖，意味傷勢不輕。紅軍隊長佐敦軒達臣透露，比克福特賽後已道歉，「他希望我轉達給雲迪積克」，報道指VAR當時曾翻看比克福特侵犯雲迪積克的片段，但決定毋需給予紅牌。

雲迪積克遭愛華頓門將比克福特粗野攔截，因而受傷離場，賽後，球評、前球證都一面倒指比克福特未有吃紅牌屬「非常幸運」。（Getty Images）

雲迪積克開賽早段傷出：

堤亞高艾簡達拿則遭李察利臣侵犯後，堅持作賽至完場，但賽後向教練團表示自己應已受傷，報道指他的右膝發腫，傷情仍待確認。

默西塞德郡打吡戰話題十足：

利物浦絕殺球被吹走 前球證稱比克福特幸運逃過一劫

默郡打吡VAR再惹爭議 利物浦2：2賽和愛華頓

李察利臣領紅被逐後雖顯得忿忿不平，但冷靜過後，亦已私下及公開向堤亞高道歉，他在自己的官方網站寫道：「了解我背景的人，都知道我從不是一個暴力的球員，今天發生的事件，全因我的爭勝心過了火，我不是本着要傷害堤亞高去作攔截。當我發現會撞倒他時，已將腳收起、並用膝蓋撞上他——事情發生之快，令這無可避免。」

這名愛華頓翼鋒續指自己已私下聯絡堤亞高道歉：「但我也在此公開道歉，希望他沒有因而受傷、希望一切都安好。」他同時就自己領紅而向隊友及球會道歉：「但我無力去改變已發生的事，我會好好反省、努力。」

李察利臣在末段侵犯堤亞高艾簡達拿，因而遭球證奧利華直接出示紅牌驅逐。（Getty Images）

利物浦要求英超賽會檢討VAR 提出三大質疑

賽果和球員受傷的結果已無法改變，不過利物浦亦不善罷甘休，即使無法改變什麼，亦採取行動向英超施壓。綜合英國傳媒報道，紅軍要求徹查VAR在這場賽事中的3個關鍵決定：

1. 為何比克福特侵犯雲迪積克後毋需被逐？ 2. 在補時階段佐敦軒達臣被取消的入球中，沙迪奧文尼身體哪一部份越位？ 3. 判定文尼越位之時，VAR選擇定格在該畫面的理據為何？

從VAR重播顯示，文尼的越位相當不明顯。（Twitter截圖）

VAR自上季開始登陸英超後，一直爭議不斷，尤其是「毫米級越位」更令人質疑是否矯枉過正；但沙迪奧文尼今次被判越位，似乎連「毫米級」也談不上。今季季初，英超也曾因手球規例惹起廣泛爭議，最終及時改善，利物浦今次行動基本上無法改變失分的結局，但至少期望透過問責，令VAR未來的表現有所改善。

【英超第五輪賽程】（按圖進入）