【港超聯】富力球員到足總求助　合約問題未解決　轉會或露曙光

港超球隊富力R&F上周公布退出下季港超，並向球員提出解約。據了解，球員拒絕接受賠償方案，12名球員今日（19日）早上到足總位於何文田的總部尋求協助。

富力部份主力今早到足總跟總幹事袁文川等職員會面，12名球員包括隊長盧均宜、勞列斯、華將林衍廷、方栢倫、林樂勤、袁振昇、入籍兵羅拔圖、基奧雲尼，以及在加盟後未曾上陣的徐宏傑、林恩許及馮慶燁。

富力球員拒絕賠償方案 不排除採法律行動 或向FIFA求助

12名富力球員今日到足總求助，跟足總總幹事袁文川會面。（袁志浩攝）

盧均宜拒評富力處理手法：交足總跟進

盧均宜在會後透露，球員主要向足總查詢合約細節、並希望對方就轉會及註冊程序給予意見。他指現時事件已交由足總跟進，一切需等待足總回覆；被問及對富力的處理手法有何意見，他卻表示不會回應，「希望有班落。」

球員憂合約問題阻礙轉會

距離開季僅剩5日，能否跟其他球會接洽、簽約甚至註冊，是富力球員目前最關心的議題。據悉，部份富力球員共有兩份合約，分別為富力跟球員私下簽署的合同，以及足總球員合約（Form G）。後者列明只要富力退出聯賽，其合約即自動解除，惟袁文川透露這或不代表球員完全恢復「自由身」，「不論球員是否有合約在身，只要富力所屬公司尚存，其註冊權目前仍由富力擁有，合約跟註冊是分開的。」

富力突散班 球員感無助或轉行 望球圈團結捱過難關

富力球員到訪足總時需填寫健康申報表，其中一欄要寫上所屬機構名稱，有球員即笑指：「無喎！」。（袁志浩攝）

袁文川指出，若球員要加盟新球會並註冊，程序上需先得到富力「放人」，惟他表示看不到富力有拒絕的原因，意味足總對富力球員轉會「開綠燈」。「即使富力沒任何回應，7日限期過後足總也可酌情處理。因為國際足協的大原則，就是保障球員踢波及搵食。」他又透露至上周為止，富力並沒向足總註冊新一季職球員名單，因此部份從未註冊的新球員如徐宏傑、林恩許及馮慶燁，或毋須得到富力「放人」，要改向前東家索取俗稱「轉會紙」的文件，轉會變相露出曙光。

足總總幹事袁文川向球員解釋轉會及註冊程序，他相信球員若因轉會向富力要求「放人」，成事機會甚高。（袁志浩攝）

足總曾挽留富力 原定會議被取消

至於富力球員如加盟新東家，袁文川相信此舉不會影響球員追討賠償，但他指球員仍有機會因跟富力私下簽署的合約而引起糾紛，或交由足總合約糾紛決議庭處理。據稱，富力雖已發表退賽聲明，卻從未正式入信足總申請退出下季港超；足總跟富力高層原定明日會面，惟會議最終取消。袁文川強調，足總曾挽留富力，並一直跟進事件。

另外，富力部份球員在今日跟足總會面期間，再次收到富力的「解約協議」（Termination Agreement）。協議內容包括球會將自今年10月31日起，跟球員解除「Form G」、終止僱傭關係，並只需向球員賠償一個月薪金。據了解，球員普遍不會簽署該協議，有球員就指今次跟足總職員會面是「有好過冇」，但認為足總事前應準備得更充份，他對獲合理賠償及轉會亦未敢樂觀，又指已做好最壞打算。

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