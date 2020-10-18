港超聯│富力球員拒絕賠償方案　不排除採法律行動　或向FIFA求助

富力R&F上周三（14日）宣布退出港超聯，但仍未就解約及賠償事宜與球員達成共識，球員因此難以與新球會簽約，然而距離新一季港超開鑼只餘6日，受牽連的球員頓感徬徨。

據了解，富力上周四（15日）已向球員提出解約方案——球會將支付10月全額薪酬及獎金，並賠償11月工資作一個月代通知金；球員領取賠償後，方可獲得與新球會簽約必需的「自由身」證明。若球員由富力方面安排、在11月起加盟新東家，例如部份球員獲安排轉投中超的廣州富力，則不獲賠償。

消息指，球員普遍認為有關方案不合理，將去信球會高層，要求按「合約條款」賠償，否則不排除採取法律行動；勞資雙方今周或會面談判。但關於「合約條款」，富力球員簽署的卻並非全部一致，以下作簡介。

富力正式宣布退出港超 「對過去4年努力無愧於心」

富力成軍四載均無所穫，日前宣布退出港超，但仍未跟球員就解約及賠償達成共識。（資料圖片）

據悉，富力球員合約大致分為兩種：

（1）列明如球會不再是足總任何聯賽的會員（member），雙方將即時自動解約，惟球員仍有資格向球會追討餘下合約年期的工資，部份球員合約尚餘1年多。

（2）除球會因球員違反紀律或職業道德而即時解約外，雙方必須在協商一致下才可解約，惟此合約沒列明「通知期」及「代通知金」。根據香港僱傭條例，富力只需給予球員不少於1個月的「通知期」或「代通知金」便可，意味如球員簽署這一種合約，富力早前提出的賠償方案，或沒有違法。

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FIFA：賠償需考慮餘下合約年期

然而，第二種合約指出，若勞資協商無法化解爭議，應向足總以至國際足協（FIFA）提出訴訟，並視FIFA裁決為最終決定。

足總跟FIFA同樣設有合約糾紛決議庭（Dispute Resolution Chamber），按足總規例，前者由律師、不同球員與球會代表組成，可傳召證人、專家以調查及審判爭議，但判決僅屬建議性質。而FIFA條例就強調，若球會在沒有合理辯解下跟球員終止合約，必須賠償，金額需依據當地法律、合約餘下年期等因素作全面考慮。

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中港富力有聯繫 或有助球員爭賠償

消息稱部份富力球員早前已向足總查詢，但幫助不大。有球圈人士就稱，如球員尋求FIFA協助，在香港富力沒有清盤的情況下，有望追討賠償。即使該公司清盤，但香港富力早前為獲得參與亞洲賽的資格，曾去信亞洲足協指該隊跟廣州富力的資金均來自在港上市的「廣州富力地產股份有限公司」，足證中港富力的連繫，球員或有較大機會勝訴，向母公司爭取賠償。

中港富力的聯繫 從亞洲足協條例拆解 為何富力可以代表香港踢亞冠？

外援跟本地華將際遇大不同，前者有經紀協助處理合約事宜。據悉，伊高沙托尼及迪布利更已獲安排至內地搵食。（袁志浩攝）

本地球員陷弱勢 「唔想行到最後一步」

香港職業球隊散班、退出聯賽已非新鮮事，每隔數年總會發生，惟本地球員普遍未有如外援般得到經理人或中介公司協助，本身亦未必清楚勞工權益及合約條文中的利害，在處理有關問題時難免陷入劣勢。

富力突散班 球員感無助或轉行 望球圈團結捱過難關

有球員感嘆沒料過情況會變得如此麻煩，「球會應早點通知，讓我們去準備。現在很快就開季，很難落班，但又只賠一個月人工，如何捱下去？希望雙方可以坐下來討論，我也不想訴諸法律，或走到向FIFA求助的那一步。」