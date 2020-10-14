【港超聯】富力突散班　球員感無助或轉行　望球圈團結捱過難關

距離2020/21年度球季開鑼只有10日，港超聯球隊富力R&F今日（14日）宣告退出港超，陣中球員如馮慶燁及方栢倫對前景感無助，後者更透露或會轉行。 至於執教球隊兩個球季的楊正光，亦交代球會退賽原因；這位教練近年飽受批評，今日終道出心底的一番話。

富力今日公布退出下季港超，已執掌球會兩季的楊正光受訪時難掩失落，形容此舉有點「浪費」。

有指球會因外界批評而散班，他相信此並非主因：「近年球會重鋪球場，羅致愈來愈多香港球員，若非有長遠計劃，不會這樣做。可是球隊在投資甚鉅下成績未如理想，足總架構、處事手法等內部問題，也令人意興欄柵。這非一朝一夕，是問題不斷重複，令球會『冇咗希望』。」

富力成軍四載均無所穫，至今日終宣布退出港超。（資料圖片）

楊正光對失冠感內疚 感謝大眾關注

富力連續兩季四大皆空，楊正光坦言有點內疚，「未能帶領球隊成功，令大家一次又一次地失望，有點不好意思。」近年無論富力面對各種問題及意見，傳媒總會向楊正光查詢，他笑言猶如兼職公關。領軍兩季雖感辛苦，但仍感謝大眾關注。

「支持與否，也多謝球迷留意富力，始終香港足球需要競爭，以及話題性，否則便會熄滅。」楊正光指暫未考慮自己去向，會先協助球員落班；他透露已主動聯絡友會幫忙，又指有中甲球隊對陣中外援有興趣。

富力不時引起爭議，楊正光及部份球員飽受抨擊，但他仍感謝球迷關注。（資料圖片）

加盟後0上陣即離隊 馮慶燁感無助

上季港超停擺期間由東方轉投富力的港隊中堅馮慶燁，坦言本身希望在新環境迎接新挑戰。他因不符復賽上陣資格，只能在未曾披甲下離隊，「我跟傑仔（徐宏傑）及林恩許一直練習，沒有放假，就是為了準備新球季。散班對我們打擊很大，無奈及失望之餘，也有點無助，未知前途如何。」

距離下季開鑼僅10日，富力球員對前途均感徬徨。馮慶燁透露，球會暫未跟球員處理解約事宜，僅稱會再單獨跟球員協商。他指名義上自己仍與富力有合約，因此很難跟其他球會接洽，「很多未知數，足總會否因此而延遲開季？我們就算有班落，又能否趕及註冊？」

今夏由東方龍獅轉投富力的馮慶燁，跟徐宏傑、林恩許等新兵因不合復賽上陣資格，至今仍未替新東家上陣。（資料圖片）

馮慶燁：望球圈雪中送炭

外界擔心港足會再陷入冰河時期，馮慶燁直言足球在香港很難賺錢，在疫情令經濟下滑期間更見艱難。他希望本地球員、教練及老闆都能團結一致，捱過難關，「大家不要落井下石，可以雪中送炭，希望好事將會來臨。」

至於富力隊長盧均宜就稱因忙於尋找球會落班，不方便接受訪問。另一位華將方栢倫就指要好好思考前路，「有得踢當然想繼續踢，但時間倉促，未必有球會肯收留。或會找球隊先跟操，再等多一個球季。慶幸自己有學位，就算轉行也有入場券。」

方栢倫（右）上季由理文加盟富力，他指自己暫未覓得球會落班。（資料圖片）

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貝鈞奇感可惜 「富力可以其他方式支持港足」

足總傍晚發新聞稿，指已收到富力退賽的文件，將遵循程序跟進，並會盡快公佈下季最新安排。足總主席貝鈞奇對富力退賽感到「非常可惜」，他指雖球會已公布散班，但足總仍會嘗試挽留，「之前消息仍未落實，加上富力高層不在港，因此未能見面遊說。」富力在退賽聲明中指球會一心只為香港足球發展，貝鈞奇稱對方仍可以其他方式支持港足，包括以贊助商身份冠名賽事等。

他又稱下季即使只得8隊角逐港超，足總只能「無奈接受」，「很難再找多一支港甲球隊升班，也沒有意義。」至於足總會否因此而改變聯賽賽制等，貝鈞奇指新季賽程緊逼，仍有待討論。

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