【足球熱話】法林明高球員下體淌血　負傷作戰至劇痛難忍始離場

足球比賽身體碰撞總少不免，若非嚴重受傷，上得場作戰總會有「打甩門牙帶血吞」的氣慨，無論男女子球員也像戰士一樣。不過平時「雄糾糾」的男子球員身上總有軟肋，平時射罰球排人牆也見球員手掩下體好好保護自己。不過意外，總在意料之外。

周日一場巴甲大戰，法林明高中堅古斯達禾漢歷基（Gustavo Henrique）意外被對手踩中下體，經歷「男人最痛」，雖然仍堅持比賽了一段時間，但最後連波褲也見到染血，只能失望地被換走。

漢歷基忍受不了痛楚被調離場時難掩失望神情。（Twitter）

現年27歲的漢歷基，今季始由山度士改投法林明高，在各項賽事為法林明高上陣了18場並攻入兩球，是球隊防守線上重要一員。

今仗作客哥連泰斯，上半場早段一次勇悍攔截，對手失平衡下意外踏中漢歷基的下體位置，在場邊接受軍醫治理時發現睾丸位置滲血，忍痛能力強勁的漢歷基換掉有血跡的短褲後繼續作戰。

不過負傷比賽至完半場前6分鐘，軍醫發現他新換的波褲再度滲血，他亦開始頂不住痛楚要被逼退下火線。

漢歷基換了新波褲仍然有血滲出。（Twitter）

報道指，軍醫已即場再為他止血，並正密切留意他的狀況。球會其後通過社交平台向一眾球迷派定心丸，指球會已安排泌尿科醫生為漢歷基傷勢進行評估，醫生建議休息3天，期間服用抗生素療程，目前仍然留院並獲妥善照顧。

漢歷基（左三）除了防守了得，後上入球能力也不俗。（資料圖片／Getty Images）

說回該場賽事，漢歷基離場時球隊已領先哥連泰斯1：0，漢歷基傷出後球隊派出新秀後衛加比爾盧加（Gabriel Noga）入替，法林明高最終下半場大開殺戒，以5：1作客擊潰哥連泰斯，目前排在聯賽榜次席。

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漢歷基（左）今年始加盟法林明高，已成為球隊防線重要一員。（資料圖片／Getty Images）

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