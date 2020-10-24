【西甲】皇馬反底成功國家打吡報捷　作客3：1力克巴塞

由巴塞隆拿主場鬥皇家馬德里的西班牙國家打吡，多年來首度閉門作賽。作客的皇馬在開賽5分鐘由費達歷高華維迪先開紀錄，「巴塞神童」安素法迪3分鐘後隨即回敬一球追成平手。 傷癒復出的皇馬隊長沙治奧拉莫斯，下半場博得12碼並親自操刀建功再度領先，完場前由莫迪歷奠定勝局，皇馬反底成功以3：1擊敗巴塞。

當代球圈其中一場舉世觸目的賽事，西班牙國家打吡第181次在頂級聯賽上演，西甲賽會今季特意遷就亞洲市場，一改過往在深夜上演的習慣，在周六晚黃金時間10點開賽。

皇家馬德里在上輪聯賽及歐聯遭遇兩連敗。主場的巴塞隆拿近況較好，雖然上輪聯賽同樣爆冷落敗，周中的歐聯輕取費倫斯華路士，在國家打吡前一壯行色。

皇馬爆冷主場2：3不敵殘陣薩克達 國家打吡前兩連敗

美斯建功追平曼聯名宿入球紀錄 巴塞4主力願暫時減人工

西班牙國家打吡首度在零觀眾的情況下作賽。（路透社）

今季可能是美斯在巴塞的最後一季，他當然正選領軍，兩名「千禧後」新星安素法迪及柏迪擔任兩翼側擊，最後一關則由副選門將尼圖把守。皇馬隊長沙治奧拉莫斯趕及復出披甲，前線由賓施馬夥拍雲尼斯奧斯及阿辛斯奧攻堅。

隨時最後一季效力巴塞的美斯，今仗如常領軍出戰。（Getty Images）

巴塞後防開賽早段大開中門，賓施馬直線撕破對手防線，費達歷高華維迪如入無人之境，單刀面對尼圖一射破網，客軍皇馬僅5分鐘先開紀錄。

不過皇馬的領先優勢僅維持3分鐘，佐迪艾巴落底助攻予安素法迪近門建功，成為國家打吡史上最年輕的入球球員，8分鐘追成1：1平手。

賓施馬助攻予費達歷高華維迪建功，皇馬僅5分鐘取得領先。（Getty Images）

下周才年滿18歲的安素法迪，及後造就兩軍隊長鬥法——美斯假動作扣過拉莫斯以右腳起腳，被高圖爾斯撲出。美斯依然是皇馬防線的心腹大患，該名巴塞隊長曾經在禁區內倒地，但球證未有任何表示，兩軍在半場踢成1：1。

安素法迪接應佐迪艾巴的助攻，8分鐘為巴塞追成1：1平手，並成為史上最年輕的國家打吡入球球員。（Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

安素法迪在易邊後繼續活躍，右路一次傳中，無人看管的古天奴頭槌攻門中網側，依然未能攻入第2球。皇馬及後一次死球攻勢斬中，沙治奧拉莫斯被朗格勒拉衫倒地，球證翻查VAR後吹罰12碼，拉莫斯親自操刀地波建功，攻入今季第2個入球，皇馬在63分鐘再度領先。

巴塞完場前再度失守，門將尼圖出迎拍出不遠，後備入替的莫迪歷連番假動作後建功，90分鐘射成3：1奠定勝局。

沙治奧拉莫斯博得12碼後親自操刀建功，皇馬再度領先。（路透社）