【西甲】巴塞負皇馬拉莫斯12碼惹爭議　高文：VAR為針對我們而設

巴塞隆拿大戰皇家馬德里的西班牙「國家打吡」，意外在巴塞1：3敗陣下落幕。球證和VAR判決成為爭議與勝負之分所在，賽後巴塞主帥朗奴高文大鬧VAR。 即使不滿判決，鐵腕治軍的高文被西班牙傳媒指因滿意球隊表現周日獲得假期，惟陣中4小將「維持原判」，須隨B隊訓練加操。

巴塞與皇馬基本上拉成均勢，互有攻守。作客的皇馬開賽5分鐘由費達歷高華維迪先開紀錄，「巴塞神童」安素法迪3分鐘後隨即回敬一球追成平手。

轉捩點在59分鐘出現，巴塞守將基文迪朗格勒（Clement LENGLET）在禁區內拉衫，皇馬隊長沙治奧拉莫斯體力驚人，球衣被對手拉至變形後仍活動自如，他誇張地大字型跳起飛身倒地後終博得視像助理裁判 （VAR）注意，球證在場邊看過慢鏡重播後直指十二碼點，拉莫斯親自操刀中鵠為皇馬射成2：1。再次落後下巴塞眾將即如洩氣皮球，完場前莫迪歷戲耍主隊防線再入一球奠勝。

朗格勒犯極刑被罰本來無可厚非，但拉莫斯的演出亦可圈可點，成為賽後爭論焦點。

【西甲】皇馬反底成功國家打吡報捷 作客3：1力克巴塞

皇馬作客魯營3：1全取3分。（路透社）

【沙治奧拉莫斯改變國家打吡戰局】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

朗奴高文：VAR為針對巴塞而設

皇馬主帥施丹賽後冷言，「球證是份苦差，我從不談論球證，也不會由今天開始。」他指出，「球場內有球證，他審視後鳴笛判決十二碼，就是這樣。撇開那球不談，我們值得獲勝，賽果是3：1，我們可以入更多球。」

巴塞教練朗奴高文看法截然不同，兩次禁區內事件：皇馬守將華拉尼（Raphael VARANE）踢跌美斯，以及華拉尼疑似手球，均未判罰十二碼，令他炮轟VAR，「我不明白VAR，我認為它只是用來跟巴塞作對。」

對於朗格勒向拉莫斯拉衫輸十二碼，他辯稱，「禁區內那樣拉衫是常見的事，我認為是拉莫斯對朗格勒犯規在先。他的確有拉衫，但不足以將他那樣拉跌，對我而言那不是十二碼。」他不滿，「我們踢了5場聯賽，（VAR）只用來針對巴塞，永遠不會對我們有利」，又指出，「那次決定對賽果有重大影響，因為我們在那記十二碼前踢得很好。」

【巴塞VS皇馬全場精華】（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

一隊主力獲假期 4小將隨B隊跟操

大戰過後，鐵腕治軍的高文原先仍安排早上11時有一節操練，最後關頭他才決定取消，讓球員獲得休息，畢竟球隊周三（28日）深夜還有歐聯分組賽對祖雲達斯的後顧。

不過西班牙《阿斯報》報道指，並非所有一隊成員均獲假期，4個一隊成員周日要加操隨預備組一起操練，他們是：列基佩治（Riqui PUIG）、卡利斯艾蘭拿（Carles ALENA）、祖尼亞費普（JUNIOR Firpo）和馬菲奧斯費南迪斯（MATHEUS FERNANDES Siqueira）。4人在國家打吡均未獲派上陣，前3人被列後備，費南迪斯未進入大軍名單。

全場精華：

HIGHLIGHTS | @realmadriden win a thriller at the Camp Nou to go top of #LaLigaSantander! 💜🔝



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