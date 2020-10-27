【新冠肺炎】泳灘封閉逾三個月後即將重開　室內運動終可除口罩

隨本地新冠肺炎疫情漸趨穩定，港府宣布進一步放寬防疫措施，當中包括重開泳灘、及豁免室內運動戴口罩的限制。

在第三波疫情來襲之時，康樂及文化事務署轄下泳灘由7月15日起關閉至今，到今日終於宣布，轄下所有刊憲泳灘將會於下星期二（11月3日）起重新開放，附設的燒烤場則繼續關閉。

然而，按過去沿用的安排，38個泳灘重開後，有部份泳灘的救生員服務時間會有所不同：

●深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘於重開後，救生員服務時間為每日上午8時至下午5時； ●淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘於重開後，每日上午8時至下午5時提供救生員服務，直至11月30日為止；由今年12月1日至明年2月28日期間會暫停救生員服務； ●其餘29個泳灘在重開後，至明年3月31日期間，會暫停救生員服務。

🏊🏻‍♀️🏊🏻泳灘封閉期間，海美灣情況（按圖）🏊🏻‍♀️🏊🏻

政府同時宣布，由本星期五（10月30日）開始，市民在室內體育處所及公眾溜冰場運動時，毋需再佩戴口罩，意味到室內體育場所運動，終可「除罩」；泳池的人數上限將可提升至75%。惟衛生風險較高的設施，包括蒸汽浴、桑拿設施繼續暫停開放。

同場加映：10款露營椅性能比拼：（按圖放大）