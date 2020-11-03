【足球熱話】曼聯名將傑斯被捕　疑因在家對另一半動粗

現職威爾斯國家隊的領隊曼聯名宿傑斯（Ryan Giggs），懷疑因襲擊女友Kate Greville被英國警方拘捕。

英國時間周日（11月1日）晚上10時，警方收到一宗「滋擾」（disturbance）案件，接報後抵達傑斯位於曼徹斯特沃斯利（Worsley）價值170萬英鎊的家中。

現年46歲的傑斯被警員問話，並以懷疑傷害他人身體及毆打罪名被捕。

現職威爾斯國家隊的領隊曼聯名宿傑斯（Ryan Giggs），懷疑因襲擊女友Kate Greville被英國警方拘捕。（資料圖片：Getty Images）

大曼徹斯特警方發言人稱：「周日晚上10時05分，警方收到一宗有關滋擾案件的報案電話。一個30多歲女子受輕傷，但不需要進行任何治療。」

「一名46歲男子疑涉（英國法例）第47條毆打罪及第39條普通毆打罪被捕。」警方稱，被捕男子在問話後已獲准保釋。

英國《太陽報》報道，傑斯經過連續多個小時問話後，在周一（2日）下午乘坐黑色平治房車離開位於曼徹斯特彭德爾頓（Pendleton）的警署。

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傑斯為曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）創下紅魔王朝的核心成員，球員生涯只曾效力曼聯一隊，曾奪得多項標，包括13次英超冠軍、2次歐聯冠軍和4次足總盃冠軍等，是足球界最為人熟悉的頂級球星，惟球場以外他的負面新聞不少，主要是多姿多彩的感情世界經常成為小報封面人物，最觸目一次是搭上弟婦搞婚外情多年，連月成為追訪對象並導致兄弟決裂，甚至被封為足球界渣男之一。

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