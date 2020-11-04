【足球】馬勒當拿手術成功　60大壽剛過健康再亮紅燈

日前送院治理的一代球王馬勒當拿（Diego Maradona ），周三（4日）成功進行腦部手術，主診醫生指已將他腦中血塊清除，康復進度良好但暫時仍要留院。

馬勒當拿周一（2日）因貧血和脫水被送往阿根廷布宜諾斯艾利斯一家醫院，至周二（3日）早上照磁力共震後發現腦部有硬膜下血腫，須動手術清除。

他的私人醫生盧基（Leopoldo Luque）親自為他動刀，為時80分鐘的手術後，盧基醫生表示已成功為馬勒當拿取出腦中血塊，「迪亞高的情況受到控制……他留院多久要視乎康復進度。初步而言他復元得很好，術後反應亦很樂觀。」

馬勒當拿入院開腦，手術成功。（路透社）

60歲生日願望再次踐踏英格蘭

馬勒當拿剛在10月30日度過60大壽，目前為阿根廷甲組球隊甘拿斯亞（Gimnasia y Esgrima）主教練，生日當天他正領軍出戰帕托拿圖（Patronato）。接受《法國足球》雜誌訪問談到生日願望時，他搞笑地說，「我夢想面對英格蘭時再入一球，今次用右手。」

1986年世界盃八強阿根廷大戰英格蘭，因為兩國1982年為福克蘭群島（Falkland Islands）開戰更見劍拔弩張。馬勒當拿為阿根廷先開紀錄一球，由左手拍入，當年未有視像助理球證（VAR）協助之下，球證走漏眼未有發現，馬勒當拿形容入球來自「上帝之手」（Hand of God）。

他之後以一人之力獨闖英格蘭腹地，扭過5個英軍守將後射入傳頌至今的世紀金球，領軍2：0贏波出線。他在四強對比利時再入兩球，決賽被西德全場緊盯下，仍成功在完場前交出助攻，為阿根廷奠定3：2勝局並第二度奪得世界盃，鎖定超級巨星地位。

【球迷醫院外各出奇謀祝福肥馬】（按圖放大）

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得悉他入院後，大批球迷聚集在醫院上為他送上祝福和支持，又掛滿印上他畫像的橫額。當手術順利完成的消息一出，在場球迷立即歡呼並高叫馬勒當拿的名字。他效力期間曾兩度捧起意甲冠軍的拿玻里，亦在社交媒體發文支持他。