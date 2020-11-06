【國際游泳聯賽】何詩蓓200自再封后　3輪賽事已奪逾30萬獎金

香港泳手何詩蓓（Siobhan）在上一輪國際游泳聯賽（ISL）以5項單項第一名，成為最有價值泳手（MVP），她今日（6日）續於匈牙利為泳隊Energy Standrad出戰第3輪賽事，並於200米自由泳取得第一，連日出賽取得佳績後，暫已奪得逾30萬港元獎金。

23歲的何詩蓓昨日已持續勇態，在女子4×100米自由泳接力及女子400米自由泳掄元，今日她轉戰個人強項、今季ISL曾多次打破亞洲紀錄的100米自由泳以及200米自由泳賽事。她先在100米自由泳游出51.49秒名列第二，未能再推前自己上站刷新的51.14秒亞洲紀錄；而同隊隊長、來自瑞典的奧運金牌得主絲祖唐，則以51.32秒摘金，二人助泳隊包辦頭二，合共再累積22分。

何詩蓓在今季ISL連續3場於200米自由泳稱后。（資料圖片）

200米自第一兼「Jackpot」得分

其後上站在200米自由泳進佔史上第5快的Siobhan，以1分51.88秒取得第一，雖未能再打破個人最佳及亞洲紀錄，仍在今季連續3戰封后。根據賽事今季新增的「Jackpot」規則，當第一名泳手的賽績與其餘泳手之間達到一定差距，可從其他泳手「偷」得分數，取得第一的Siobhan因而成功從兩名對手身上取得額外分數。緊接上演的男女混合4x100米自由泳接力，她於壓軸一棒游出51.92秒，助泳隊第4度取得第一名。

Siobhan早前打破的其他紀錄：

何詩蓓上一站5場賽事均勇取第一而榮膺MVP。（SwimSwam）

出戰3輪賽事 奪逾30萬港元獎金

ISL賽事能吸引到各國頂尖好手參加，除了透過場地布置、宣傳推廣等方面，將游泳這項目變得更有娛樂性，亦與其豐厚獎金有關，除設有每位選手至少可獲$15,000美元（約11.2萬港元）的「底薪」，總獎金更高達600萬美元。

何詩蓓連日出戰賽事勇奪多項第一，於揭幕戰兩日3次取得首名、2個第2名取得8,000美元獎金（約6萬2千港元），再在上站以5度首名觸池成為MVP，奪走20,000美元（約15.5萬港元），今站再4場賽事奪得第一、加上100自取得第2名，再添11,200美元（約8.7萬港元），賽事展開不足一個月已「袋」得至少39200美元（約30.4萬港元）獎金。何詩蓓將在下周一和周二（9及10日）出戰泳隊的第4場比賽，可望再衝亞洲紀錄。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：