【英超】曼聯作客3：1力克愛華頓　般奴費南迪斯梅開二度

雖有班納特上半場先開紀錄，但愛華頓今晚於英超頭場對曼聯，領先優勢只保持6分鐘，曼聯中場靈魂般奴費南迪斯之後7分鐘內梅開二度，領「紅魔鬼」反超前2：1，下半場卡雲尼於補時階段錦上添花，曼聯終止兩連敗，以3：1力克愛華頓全取3分。

曼聯在英超及歐聯兩連敗，主帥蘇斯克查的帥位再受動搖，有傳若曼聯今場有閃失，蘇帥大有可能收「大信封」。

在葛迪遜公園球場主場出擊的愛華頓，中場核心哈美斯洛迪古斯及隊長史密斯高文傷癒復出，左閘迪治尼停賽一仗後再任正選。曼聯繼續收起普巴，費特及麥湯米尼出任兩防中，般奴費南迪斯負責組織攻勢。

哈美斯洛迪古斯今仗傷癒正選登場。（路透社）

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曼聯防線鬆散的老問題依然未改善，復任正選的比克福特大腳踢上前場，連迪路夫與卡維特利雲爭頂時解圍不果，班納特禁區頂一扣一射，射穿雲比沙卡的「大細龍門」，迪基亞失位「飛到盡」欲救無從，曼聯19分鐘先失。

愛華頓的班納特先開紀錄。（路透社）

落後的紅魔鬼立即反撲，「拖肥糖」的領先優勢僅維持6分鐘，曼聯一次左路攻勢，勞基梳爾睇定傳中，般奴無人看管下頭槌破網，25分鐘追成1：1，及後迪治尼亦有一次具威脅攻門，勁射中柱彈出。

般奴毫無疑問是曼聯的進攻泉源，他及後一記傳中球，拉舒福特入楔跳頂「頂空氣」，皮球卻直飛遠柱，比克福特反應來得及時為時已晚，曼聯在32分鐘反超前2：1。

般奴費南迪斯無人看管頭槌建功，曼聯追成平手。（路透社）

般奴費南迪斯上半場連下兩城，助球隊反超前。（路透社）

曼聯帶住一球領先進入下半場，「拖肥糖」換邊後刻意加快行軍速度，惟比克福特再有「甩漏」，馬達死球傳中，比克福特接波甩手，哈利馬古尼乘機上前試圖「攞着數」，比克福特欲「補鑊」，情急下攔腰踢中馬古尼，球證卻未有任何表示。

比克福特再度出洋相，甩手後情急踢中馬古尼，幸好球證未有表示，逃過一劫。（路透社）

愛華頓愈壓愈前，後防露出不少空位，費特突然一記長傳，拉舒福特突破越位陷阱單刀勁射，惜力度夠角度欠奉，被出迎的比克福特做齣好戲化解危機。

拉舒福特下半場有單刀機會，惜勁射被比克福特撲出。（路透社）

兩軍下半場較多埋身肉搏，落腳攔截更加狠，落後的愛華頓先作調動，以側擊為主的伊禾比代替施古臣，復出表現平平的「占士」同樣被調走，換入箭頭杜辛增強攻力，惟遲遲未能扳成平手。

補時階段，般奴費南迪斯再有助攻，卡雲尼不負所托建功，攻入加盟的首個入球，曼聯以3：1的勝局全取3分；愛華頓則繼不敵修咸頓及紐卡素後，吞下三連敗。

曼聯「後費格遜年代」4大主帥戰績（按圖放大）

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