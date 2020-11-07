【英超】比克福特變中堅殺手　累雲迪積克重創後再有受害者

英超周六重頭戲，曼聯作客以3：1擊敗愛華頓，兩連敗後「止血」，相反「拖肥糖」已在聯賽吞下三連敗。 復任正選的愛華頓門將比克福特再成焦點，他今仗再有「甩漏」，未致失守尚算不幸中的大幸，但這個英格蘭頭號門將再度化身「中堅殺手」，曼聯隊友哈利馬古尼硬食攔腰一腳。

愛華頓前兩輪先後不敵修咸頓及紐卡素，今仗主場硬撼曼聯，「拖肥糖」憑班納特19分鐘的入球先開紀錄，曼聯靠般奴費南迪斯及後梅開二度，半場反超前2：1。

愛華頓下半場刻意加快節奏，卻未能射破紅魔鬼的大門，補時階段全軍壓前的愛華頓，被曼聯一個反擊，卡雲尼攻入加盟後的首個入球，奠定3：1的勝局，主場的愛華頓慘吞三連敗。

曼聯作客3：1力克愛華頓 般奴費南迪斯梅開二度

水晶宮4：1挫列斯聯 班福特膊頭越位再惹爭議

般奴費南迪斯上半場梅開二度，加上完場前的助攻，領曼聯反底成功挫愛華頓。（路透社）

英超第8輪戰果（按圖放大）：

愛華頓主帥安察洛堤上仗以新加盟的羅賓奧臣（Robin Olsen）把關，「肥安」於賽前記者會確保比克福特的一號門將位置，事先聲明比克福特將以正選身份鬥曼聯，他更將該名英格蘭國家隊頭號門神與保方相題並論，坦言「所有門將都會犯錯」。

安察洛堤讚比克福特堪比保方 犯錯全因思考多靠本能可補過

為愛華頓把守最後一關的比克福特，今仗3度失守。（路透社）

犯錯實是人之常情，賽前得到安察洛堤力撐的比克福特，今仗卻再有「甩漏」，馬達開出罰球傳中，皮球早已「過晒龍」，比克福特欲在底線前接實皮球，當他接波時「甩手」，認為前方的馬古尼有犯規之嫌。

皮球落在哈利馬古尼的面前，希望立即轉身起腳射空門，比克福特趕緊「補鑊」，想踢波之際卻攔腰踢中馬古尼，該名曼聯隊長應聲倒地，比克福特則向球證投訴馬古尼犯規在先，泰亞尼球證卻未有任何表示。

比克福特踢中馬古尼，全因自己甩手而起。（路透社）

從不同重播角度看見後，比克福特完全踢中空氣，馬古尼卻硬接一招，動作亦甚為「肉酸」，幸好馬古尼未有嚴重受傷，球證及VAR亦沒有因嚴重犯規而秋後算帳。

比克福特攔腰踢馬古尼片段：

Keane and Pickford take a swipe at Maguire pic.twitter.com/ZzPLDQRnK1 — Giorgi Javoiani (@GiorgiJavoiani1) November 7, 2020

比克福特再度化身「中堅殺手」，不禁令人想起比克福特在「默郡打吡」與雲迪積克相撞的一球，該名利物浦中堅硬食一記「鉸剪腳」後重創右膝十字韌帶，比克福特的礙眼犯規動作因在越位後而逃過一劫。

重溫比克福特「KO」雲迪積克逐格睇：

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：