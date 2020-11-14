【賽艇】四個大學生被偷走的青春　兩隻雙人艇環島填補大專遺憾

海面的情況難以預計，大浪湧至，隨時翻船。2020年，所有大學賽事基本上取消， 眼前4位大學男生錯失了一年青春、一屆大專盃，卻總有方法填補遺憾。 「即使反艇，總能抱艇。」

2020，成為了大家人生中「被偷走的那年」。疫情之下，來自香港大學的陳源迪（Dan）和何宇軒（Nathan）、香港中文大學的鄺俊樂（Adam）和郎浩俊（Oscar）錯過了一屆大專賽、錯過整整一年的青春。

雖然來自不同學校，但中大、港大卻在搬艇是 「合作無間」。（鄭子峰攝）

11月15日由香港遊艇會舉辦的「賽艇環島大賽」，45公里的路線由銅鑼灣起步，順時針行經過石澳、赤柱、香港仔、中環和灣仔，最後將於原點衝線。中大的Adam和Oscar將會參加雙人艇組別，彌補大專盃取消的遺憾；港大的Dan和Nathan伙拍另外兩位隊友參加四人艇賽事。

孩子氣的聊天內容常常引起大笑。（鄭子峰攝）

中大雙人艇 環島是彌補失去的青春

「其實怎大專盃取消，怎樣都無法彌補，因為性質、對手都不一樣，但至少算是有得划。」Oscar苦笑道。剛畢業的他，2020年本來是他最後一屆大專盃，卻成絕唱，「其實上季的體能和技術是最好的，季初和Adam划Double（雙人艇）才拿了第一個金牌，本來對大專盃都頗大期望。」

隊友Adam邊吃着薯條邊插嘴道：「讀Master（碩士）吧！」Oscar卻淡然：「不了。」

中大的Oscar（右）和Adam（左）無緣去季大專，無法參加最後一次大專盃的雙人艇賽事。（鄭子峰攝）

Oscar畢業後已成舊人，Adam已無法再和他組成「最萌身高差」雙人艇組合，成了遺憾：「Oscar的經驗比我多，年資比我高⋯⋯身高也比我高出十多厘米，當初我們練習如何配合去調較艇和槳，也用了很多時間；今季大專賽，我不敢想，因為要在短時間內找到新拍檔並不容易。」

他們笑說兩人性格光近，但Adam（左）的情緒平穩，常開解Oscar（右）。（鄭子峰攝）

港大雙人艇 環島是新組合的起點

來自港大的Dan和Nathan，本來還在為Oscar和Adam的身高差大笑，但說起快將消逝的2020，Nathan也不禁道：「大學四年很珍貴，時間很少，機緣巧合下才可以夾到一隻很好的艇。」他與Dan從8人艇、4人有舵、4人艇一直合作，來年將組成雙人艇組合，Dan笑說：「不像以前的8人艇，很多人很多話，兩個人感覺都幾出奇，比以往更多溝通。」身旁的Nathan插話：「是很純粹。」

來季港大的Dan（左）和Nathan（右）將會以雙人艇形式參加大專盃，是一個新嘗試。（鄭子峰攝）

Nathan身形精壯，雖不及Dan般魁悟，但心思更細密：「我對細節要求比較高，他就比較『粗枝大葉』。」雙人雙槳艇講求兩個艇手的技術、及之間細微的默契，前艇手帶槳、控制節奏和速度；後艇手就會負責指示技術、戰術，需長時間磨合，更講配合，Nathan和Dan正可互補，卻也令中大的Adam難以及時覓得新拍檔。

力量和腦袋都要兼備，Dan（右）和Nathan（左）就各有長處，成為互補的伙伴。（鄭子峰攝）

他們偷偷的抱怨，平日搬一次艇會出海練2-3小時，但今次為了拍攝只划了半小時，不划算。（鄭子峰攝）

環島之旅，起點也是終點，每一槳或是展開新旅程的腳步、或是迎向終結的倒數。疫情之中失去的青春時光，就用這充實的45公里好好填補。

為環島大賽準備的男生們：