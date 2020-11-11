【賽艇】為代表香港曾捱麥皮　安宜划過人生湧浪　挑戰環島之旅

正午時分，艇手們魚貫出海。陽光刺眼，男生都戴上墨鏡，但安宜（Anna Fisher）只管眯著眼睛環視海面，儘管眉心緊皺，她仍以悠然的動作划出海中心，在幾架天星小輪間，對抗着一波波湧浪。 甜美的女孩，從小到大為了實現一個夢想，一直在人生的湧浪之中，尋找節奏。

那天吹着有勁的東風，安宜向西划，頂上長長的馬尾順風揚起。兩年前，安宜為成為亞運帆船代表剪成一頭短髮，2年後秀髮長回來了，更適合樣子甜美的她。安宜愛美，但更愛賽艇，手上的繭厚得明顯，剛出海才半小時，左手掌心的皮已又磨得出血，這些可能是她之後要達成的創舉——成為香港第一位女生完成單人賽艇環島45公里的代價之一。

安宜將會在11月15日參加香港遊艇會賽艇環島大賽，由銅鑼灣起步，順時針行經過石澳、赤柱、香港仔、中環和灣仔，最後將於原點衝線。雖然賽事將有多支隊伍參加，但女子單人就只有安宜一人挑戰。

安宜說她是一個「坐不定」的人，卻能在手執雙時定下來。（鄭子峰攝）

「我將會是第一個完成（單人艇）環島的女生，That will be absolute a record（那將是一個很棒的紀錄）。」擁有一半英國血統的Anna，生怕自己辭不達意，受訪時夾雜不少英語，說起獲香港遊艇會邀請參加「賽艇香港環島大賽」，她直言：「我本來不想划（環島）的，因為很辛苦。」卻因為一句「沒有女生獨自完成過」，她就「轉軚」答應：「OK well是時候了，沒有人做過，那我玩吧。」

能成為「第一人」，對安宜來說意義重大，「我覺得人生要Leave a Legacy（名留後世）」，擲地有聲的一句，是Anna執意挑戰這海上馬拉松的原因之一，要以「留名」填補被迫開賽艇的遺憾。

一個隨心，想做就做的人，陽光再刺眼也無阻她在海上自由的划。（鄭子峰攝）

這個有着宏願的女生，自小在電視看着運動員在奧運代表國家爭取榮譽，令她從小已決心代表香港或英國出賽。今年29歲的Anna畢業於香港大學，有支持自己成為「自資全職」運動員的父母，更曾代表香港出戰亞運帆船。「當時想甚麼項目都好」，Anna憶起小時候的自己，愈見興奮：「以前覺得運動勁的人好型，奧運期間每晚都和爸媽守在電視前，看著運動員為國爭光，曾幻想自己有一天都可以做到。」從小女生的空想到真正為港披甲，她說一切都是幸運，或者叫命運。

幸運，路卻一點都不平坦。

Anna沒太高運動天份，中學時期不論打籃球、羽毛球還是踢足球，她永遠是最後一個被選上的人。看到希望的一刻，是升上大學不久，收到港大賽艇學會招生的電郵，她沒想太多就果斷入隊，「剛進隊一個月，教練就覺得我划得不錯。」

這天風稍大，浪不時打到艇邊，安宜說沒有想過體重變成了優勢。（鄭子峰攝）

安宜身上的每一個紋身也別有意義：

天賦和阻礙 只一線之差

安宜1.76米的身高是別人求之不得的天賦，身高手長，划幅大成了優勢，未料再進一步加入港隊訓練後，這天賦卻成為代表香港的阻礙。若要代表香港出戰女子輕量級划艇項目，每人體重不得超過59公斤，而且港隊在體重上限較高的公開組沒有出隊，這讓當時63公斤的Anna別無他選，只得全力減重。

「隊友們都是小隻的女生，在划完20公里後，她們可以吃光兩碟飯，我⋯⋯就是一小碗麥皮。」Anna激動的說著，有時候一餐只能吃幾條甘筍，餓了就睡，因為睡了就不餓；「因為經常胃痛，差不多每個星期都要見醫生，那時候身體很差。」Anna長得高，就算減脂甚至減去肌肉，體重也難達「標準」，不僅身體響起警號，就連精神壓力也大得誇張。

一個人，45公里，沿途沒有音樂和人聲，只有自己內心的對話。（鄭子峰攝）

命運還是抉擇？

對於最愛牛扒和雞肉的Anna，這一年的節食，簡直是煎熬，也感到無能為力，她頓了頓，說這是她幸運的人生中，最深刻的一次失敗：「太辛苦了，好吧，算了我不玩了，決定Quit（離隊）之後我就不再想，放鬆自己，至少我有盡力嘗試過，做不到就做不到吧。」

安宜「被迫」放下運動員身份，碩士畢業之後全職在拍賣行工作，朝九晚六在一個連窗都沒有的辦公室中度過。「我連太陽都看不到。」Anna自認好動，除了坐在艇上的時候，她基本上坐不住。

划過會展，對面是鐘樓，定時會有天星小輪經過。（鄭子峰攝）

本以為要就此回歸「正常人」生活，三個月後Anna回歸海上，決定自資成為全職運動員，不過這一次她毋需再與體重糾纏：「原來身材不是障礙，在帆船上，我的重量可以『壓船』，不用減磅反而要增磅，超開心。」她更獲帆船前輩湯潔芳的邀請，帶著一年經驗轉戰亞運帆船項目，終在2018亞運披上「HKG」三字的賽衣。輾轉達成兒時夢想，她卻形容為純粹「Lucky」，就像是自己的體格，一切都是命中註定。

曾經不設實際的宏願，「HKG」三字，安宜最終也穿到身上。（鄭子峰攝）

人生如划艇 海浪湧來 也要主導節奏

亞運後，Anna仍堅持做「自資全職」運動員，一方面兼職英語補習、數據分析師、人力資源訓練項目經理，只為能全心留在艇上；比起帆船即時應變的刺激，她更熟悉划艇「入定」的感覺。

天星小輪緩緩駛過，海上泛起一陣又一陣湧浪，打在Anna艇邊，她不慌不忙地控制節奏，比起坐在橡板艇上的我，表情更平靜。「在失敗或是無能為力的事上想太多，就更不能Move Forward（前進），要Learn from failure（從失敗學習）然後繼續。」Anna說。

一個人，45公里，沒有音樂也沒有說話的伴，只有自己和大風大浪的海。海面同樣會因為天氣、風向而改變，時而平靜，但更多時候會被浪打亂節奏，殺她一個措手不及。面對風浪，Anna解釋自己習慣數著「十槳、十槳⋯⋯」，每個十槳都對自己更有要求，好讓自己重新調整和投入，人生也應如此。「不管多久，我都會完成，我一定不會放棄。」嘗過失敗後的不甘，她已學懂在大浪洶湧的人生中，抓緊屬於自己的節奏。

安宜笑說比起「人生勝利組」更像「幸運組」，但幸運一切沿自她的樂觀。（鄭子峰攝）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：