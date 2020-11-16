港足．一周焦點2｜菁英盃出線形勢漸明朗　飛馬新援為聯賽增變數

港超聯《一周焦點》為大家帶來一個星期以來，本地足球的焦點新聞。 2020年11月第2周焦點： ．天水圍飛馬4新援驚喜登場 ．愉園「律師前鋒」戴帽悼亡父 ．菁英盃A、B組局勢 ．低組別聯賽陸續開季

1. 飛馬的Impact Signings

季前，網上突然流傳天水圍飛馬會簽入「巴西國腳」，令球迷一度期望甚殷。最終4名新援當中並沒有巴西大國腳，但絕大部份都曾長年在巴西甲組聯賽作賽，履歷不遜於日職、K1（韓職）的外援。4人在上周六（14日）菁英盃分組賽對標準流浪悉數亮相，並立刻展現影響力，古安奴個人連入兩球、山度士也有進帳，最終以4：2擊敗流浪。

季前，外界一般認為聯賽冠軍是東方龍獅、理文與傑志之爭，然而飛馬的4名新援，的確宣示了他們有能力、也有決心成為聯賽爭標份子。羅傑承也明言正斟介一位來自澳職前四球隊的正選球員，面對來勢洶洶的飛馬，列強在12月14日轉會窗「死線」前，或會再次增兵。

飛馬4名新援介紹：

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2. 愉園新援戴帽 取升超以來最大勝仗

愉園早前簽入尼日利亞「黑雙煞」羅拔奧度及艾迪比帝，兩人與新援林衍廷周日對晉峰一同正選上陣，面對輪換的晉峰，羅拔奧度與中場米基爾分別連中三元，以6：1大勝，成為愉園在2019/20球季升上港超聯以來，在頂級賽事的最大勝仗。羅拔奧度擁有法律學位，惟其父親未能見證他畢業已離世，此子入球後亦悼念亡父。

愉園憑着這場勝仗，亦提早鎖定菁英盃4強的資格。除此之外，更入圍亞洲足協官網「東亞/東盟區本周最佳表現」票選4強，投票活動在11月20日下午4時結束。

3. 菁英盃形勢 A組明朗B組混戰

剛過去的周末上演了4場菁英盃賽事，B組的東方龍獅與冠忠南區戰成3：3、愉園6：1大勝晉峰後，由於只餘下1輪賽事、小組暫排第3的南區得6分，東方及愉園已各取10分之下，已提早鎖定4強資格，只待決出首次名。

A組形勢則較緊湊，除了榜尾得0分的標準流浪肯定無法晉級，分列第1、2、3位的傑志、理文及天水圍飛馬都有機會出線。少賽一場的理文餘下兩場都對流浪，出線應無太大問題，傑志對飛馬則極可能變成「生死戰」，傑志目前以9分列榜首、飛馬則得7分下排第3，傑志保住不敗才可出線，飛馬則必需求勝。

菁英盃踢畢周中標準流浪對理文之後，就會「讓路」予周六（21日）展開的聯賽，菁英盃分組賽最後一輪賽事，將在明年1月2日及3日上演。

4. 低組別聯賽陸續重開 丙組率先開波

上季港超聯最終在疫情中復賽、完成，低組別聯賽、女子聯賽及青少年聯賽等則全數腰斬。低組別聯賽中，丙組己在周日（15日）率先展開，其中有叶佳及彭梓鍵壓陣的和富社企以2：0擊敗福建。甲組聯賽將在22日展開，簽入多名前港超球員的深水埗將對東區足球隊，南華首輪本來對港會，但賽事已改期。

回顧上周焦點：港足．一周焦點1｜深水埗增兵 菁英盃入球爭議 底線裁判何時有