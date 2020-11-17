【賽艇】香港女將完成環島創歷史　港將趙顯臻伙師妹奪第一

香港人每天營營役役，穿梭繁忙街道，要看香港的美，並不容易。從海面回望陸地，也許有不同感受。 由香港遊艇會舉辦、每年一度的「賽艇環島大賽」已在周日（15日）舉行，讓103位海岸賽艇手由銅鑼灣出發、順時針繞港島一圈，沿途除與風浪搏鬥，亦從另一角度細看香港海岸線。

曾代表香港參加2018雅加達亞運帆船項目的女將安宜，期望透過環島讓自己在歷史留名，她在周日終於在女子單人雙槳艇完成此項壯舉，以6小時44分59秒划畢45公里，成為首位完成賽艇環島的香港女將。

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精英運動員參賽 趙顯臻伙師妹奪第一

疫情之下，香港精英運動員大多未能如常在全球各地作賽，香港賽艇代表趙顯臻就在「混合組雙人雙槳艇」現身，與尚未正式成為港隊成員的師妹白麗琪合作。趙顯臻因疫情已一年未有正式比賽，希望藉今次機會重拾比賽心態，同時一圓環島心願，「比賽之餘以不一樣的角度看香港海岸」。

趙顯臻與白麗琪以4小時完賽為目標，但最終因比賽當日風浪較大，尤其在石澳及赤柱一帶更是風高浪急，加上兩人划至堅尼地城時開始體力透支，時間終較預期慢，以4小時16分09秒完賽，獲得組別第一。

除趙顯臻外，亦有香港青年代表李啟龍與歐陽浩一合戰公開雙人雙槳艇，兩人雖是賽事最年輕艇手，但實力強橫，首戰海岸賽艇就以4小時29分17秒完賽，成為組別第一。