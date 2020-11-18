【英超】利物浦大戰李斯特城殘鬥殘　小將也入十字軍誰可踢中堅？

本已傷兵滿營的利物浦，國際賽期過後問題不但沒有改善，十字軍名單還愈來愈長。最傷的當然是祖高美斯在英格蘭大軍操練期間重創，中堅位置目前只剩下祖爾麥迪比一個常規球員無傷無病。 一條防線四大正選雲迪積克、祖高美斯、阿歷山大阿諾特、羅拔臣全部受傷，最新連「雷霆救兵」利斯威廉斯也在U21英格蘭國家隊比賽前被送返紅軍，後防人手嚴重不足，前線又有王牌射手沙拿確診新冠肺炎，紅軍周日深夜面對李斯特城可如何排陣？

近日網上流傳多張利物浦對李斯特城一戰「陣容」，以下這張最為搞笑：

利物浦對李斯特城正選「陣容」。（圖片來源：90min）

利物浦今季先後有15個一隊球員受傷，至今多人仍在養傷，目前正選球員之中，只有門將艾利臣、中場韋拿杜姆，前鋒法明奴和文尼四將無事，於是足球平台90min的改圖，紅軍陣容只有他們四個。

全隊占士米拿。（圖片來源：Twitter）

有網民索性把心一橫，在改圖中將場上11個位置全部換成鐵血副隊長占士米拿，雖則有趣，實則悲哀。

正選無晒，利物浦領隊高普可以點排？

【利物浦對李斯特城可能陣容】

《01體育》預計本周利物浦可能陣容。

雲迪積克受傷了，陣中還有什麼選擇？詳見下列組圖：【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

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【英超】利物浦中堅荒雷霆救兵 由非聯賽球隊到「小雲迪積克」

前線問題較細，缺少沙拿，右翼位以狀態大勇的祖達代替；中場方面，法賓奴、堤亞高尚未復操，隊長軒達臣有微傷，三人或可趕及上陣，否則由韋拿杜姆配合基達和占士米拿；最大問題是後防線，中堅方面基本上已沒有選擇，連小將利斯威廉斯（Rhys Williams）也因臀部不適從幼獅退隊，很大機會再次由麥迪比配另一小將尼達利菲臘斯（Nathaniel Phillips）上陣。左閘如羅拔臣未能及時復出，可由今季加盟的森美卡斯頂上，右閘阿歷山大阿諾特要休息一個月左右，估計由另一小將尼高威廉斯（Neco Williams）代替。

利物浦主要傷兵：

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紅軍防線天殘地缺，李斯特城何嘗不是？

舒米高被撞後一度失去意識。（網上圖片）

【歐國聯】丹麥門神舒米高出迎遭撞倒 若腦震盪或要避戰利物浦

門將卡斯柏舒米高在國家隊賽事「中頭獎」，跟對手相撞倒地後一度失去知覺，幸好他康復進度理想，或可候命上陣，否則兩年前離開晏菲路的年輕門將丹尼禾特（Danny WARD）有機會首度英超正選上陣兼倒戈。

防線領軍人物蘇恩古仍在養傷，新紮中堅韋斯利科芬拿（Wesley FOFANA）膝傷退出法國U21國家隊，列卡度彭利拿和卡斯泰尼一雙閘衛在康復最後階段，但今仗估計會太趕。李斯特城整條防線只剩下4個健康的後衛：中堅伊雲斯和富治斯（Christian FUCHS） ，兩個年輕閘衛占士祖斯甸（James JUSTIN）和勞基湯馬士（Luke Thomas）。

英超第9輪直播賽程（按圖放大）