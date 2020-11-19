【港超聯】東方簽前富力兵補強　富力合約糾紛尚未落幕

去季「雙冠王」東方龍獅在港超聯賽今周六（21日）開鑼前夕再度增兵，球隊今日（19日）宣布重簽上季一度離隊轉投富力的中堅馮慶燁。 另據悉，東方尚會簽入一名前富力球員，球會指兩人已於昨日完成足總註冊手續。

富力於上月中突然宣布散班，陣中20多名職球員頓成失業軍，部份人曾向足總求助，又指主動向富力要求協商合約跟賠償問題，但卻遲遲未有進展。

12名富力球員早前到足總求助，跟足總總幹事袁文川會面。（資料圖片／袁志浩攝）

富力發信 確認球員恢復自由身

根據富力與球員簽訂的足總球員合約（Form G），列明如富力不再是足總任何聯賽的會員（member），雙方將即時自動解約，惟球員仍有資格向球會追討餘下合約年期的工資。

富力球員拒絕賠償方案 不排除採法律行動 或向FIFA求助

富力球員到足總求助 合約問題未解決 轉會或露曙光

回歸東方後將再穿起15號球衣的馮慶燁透露，富力代表律師在上周五（13日）已向球員發信，確認有關合約（Form G）經已終止。球員即時恢復自由身，並可跟新球會簽署新合約，但他強調，部份球員仍會繼續向富力追討賠償。

馮慶燁在短暫效力富力、並未曾上陣的情況下回歸東方，今日已正式投入操練。（東方龍獅足球隊提供）

勉同路人抱正面心態 「好事一定會來」

過去一年，馮慶燁等前富力兵可謂經歷了接二連三的打擊，先有新冠肺炎疫情令聯賽停擺，再因資格問題而未能在復賽中披甲，最後更迎來球會退賽。

對於可展開生涯新一頁，馮慶燁坦言「終於見到曙光」，他道：「每個人面對順境也沒有問題，重要是如何克服逆境。球隊散班後要搵班落、處理合約、安排訓練時間等，很煩惱，但我一直保持正面心態。」他又勸勉其他暫未找到下一站、或者已轉踢甲組的球員，切勿放棄自己，「好事一定會來，只是時間問題。」

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+ 8 + 8 + 8

望繼續挑戰自己

數數手指，馮慶燁已經接近有10個月未曾參與正式比賽，「除非有傷，正常球員不可能發生這情況」。

可在周六聯賽揭幕戰候命的他，對重返綠茵場相當期待，「很渴望快點適應節奏，重拾狀態，始終之前蝕了10個月，想再挑戰自己去另一個層次、繼續進步。」馮慶燁重返東方後，目標是協助球隊贏盡所有錦標，並希望能在亞洲賽中踢出好成績，為香港足球爭光。

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早前盧均宜（標準流浪）、方栢倫（天水圍飛馬）及林衍廷（愉園）等前富力球員已重返港超。

消息指，小將林樂勤有望轉投地區球隊；從梅州客家回流的徐宏傑亦會加盟一支重用華將的前列份子，惟仍有待完成轉會手續；至於袁振昇則已返回英國。