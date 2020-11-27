【運動好地方】購物商場內的健身綠洲　提升親子間運動意欲

在新冠肺炎疫情之下，學校曾一度停止面授課程，中、小學生過去一年多留在家中減少外出，缺乏恆常的運動課或校隊訓練，運動量下跌。當然，各位可以自行在家保持訓練，不過香港地方狹窄，大家想在更多空間訓練，現在也可以來到位於新城市廣場的戶外運動空間。

根據早前一份逾700名學生參加的「SportsHour中小學生運動參與時數研究計劃」報告顯示，本港95%青少年平日運動少於一小時，低於世衛建議每天至少60分鐘的中高強度的運動。即使周末運動時間較多，總計亦不足25%青少年達標。中小學生運動時數不足，主要因為缺乏時間及功課過多，不過與朋友或父母一起做運動，或能提升他們的活動興趣。

「New Town Plaza Sportzone躍動悠園」佔地35000平方呎，適合一家大小來舒展筋骨。（張倩儀攝）

平衡木走道最適合大家訓練一下平衡力。（張倩儀攝）

一家人周末多聚在一起進行親子活動，過往除了「飲餐茶」或許到商場購物散步，現在大家多一個地方選擇。位於新城市廣場一期5樓的「New Town Plaza Sportzone躍動悠園」，佔地35,000呎，適合家長帶同子女到來運動，提升他們運動意欲，維持健康生活。

草地最適合拍照打卡。（張倩儀攝）

現場主要分成7大區域，一進入Sportzone即有大片草地盡收眼簾。環境優美之外亦能滿足小朋友愛跑愛玩的性格，加上草地以及旁邊的森林小秘道，家長在運動之餘，可以為子女照片打卡留念。

大會將會舉行不同如籃球、健身的訓練班。（張倩儀攝）

滿足親子玩樂之餘，現場亦設有不同運動設施，尤其是中間的標準三人籃球場，非常吸引籃球迷到來鬥波兼打卡。球場旁邊還有無器械健身區域，大家隨時可以在跟隊時熱身。除了場內設施外，大會將會舉辦不同如籃球、「Kangkoo Jumps跳住瘦」，甚至街頭健身的訓練班，讓一家大細報名齊齊參與。除了不同器械運動之外，現場最刺激的還是5米高的滑草梯，大家不妨挑戰自己膽量。

非常刺激又好玩的滑草梯。（張倩儀攝）

Sportzone不同運動打卡靚景（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

Sportzone現已正式開放，不過由於疫情關係，大家進行任何活動時都要佩戴口罩，接觸不同設施前後使用酒精搓手液清潔雙手，以及時刻保持社交距離，這樣才能玩得放心。