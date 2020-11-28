【西甲】迪亞高哥斯達肺炎康復疑有遺禍　血液異變危及搵食工具

馬德里體育會前鋒迪亞高哥斯達在西甲開季前確診新冠肺炎，趕及康復開咧，可惜好景不常，而且「手尾長」。 這名老牌前鋒在上仗擊敗巴塞隆拿後再次養傷，並非被剷傷或扭傷，而是靜脈血管栓塞。西班牙的醫生憂慮哥斯達需要長期服藥，並指有機會是肺炎的後遺症。

馬德里體育會現處第2，為本季西甲唯一不敗之師，剛戰主場1：0擊敗爭標勁敵巴塞隆拿，取得5連勝。

哥斯達缺陣3場聯賽後，該仗下半場中段後備上陣，本來有望在周中歐聯對莫斯科火車頭上陣，賽前卻又掛起免戰牌，並且復出無期。有報道指哥斯達出現深層靜脈血管栓塞（deep vein thrombosis），球會後來發聲明確認：「傷情並非陣上受傷或舊患，有待進一步處理。」

迪亞高哥斯達對巴塞隆拿一仗後備上陣，之後再次受傷，原來出現病變。（美聯社）

根據香港醫管局資料，深層靜脈血管栓塞較常發生於下肢靜脈，因出現血栓導致血液回流受阻，患者會下肢腫脹、疼痛及靜脈曲張，偶然有患者出現血栓脫落，如果血栓流到心臟，後果可大可小。患者一般服用薄血藥，減低血凝固風險，且要定時抽血檢查，此外注意事項正正包括避免劇烈運動，如足球。

迪亞高哥斯達確診新冠肺炎，當時沒有症狀，卻可能有後患。（Getty Images）

西班牙有醫生指，過去一些新冠肺炎患者，免疫系統出現過敏反應，為抵抗病毒而製造凝血物質，引致血栓。且有統計顯示三成死於新冠肺炎的患者，都出現血栓塞問題，認為與肺炎病毒有關。深層靜脈血管栓塞的患者，一般要3至6個月康復。哥斯達身為足球員，身體接觸多便須更小心行事。

迪亞高哥斯達在馬體會本季首場聯賽，先開記錄。如今有可能長期休息，下個入球不知何時出現。（Getty Images）

哥斯達在9月開季前確診新冠肺炎，但沒有症狀。隔離後檢測結果回復陰性，趕及在馬體會首場西甲對CF格蘭納達中上陣，並射入1球。惟這名32歲球星近年多傷，對巴塞前因為肌肉傷患，缺陣3場聯賽。

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