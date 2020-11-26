【馬勒當拿逝世】最後訪問透露人生一個遺憾　重新感受人民熱愛

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）60年來從未停低過，豐盛的人生，但原來他仍會害怕──怕不再得到大家的愛。 馬勒當拿離世前數日接受阿根廷報章訪問時真情流露，表示無悔因為吸毒縮短了位足球生涯，現時只有一個遺憾。

馬勒當拿突然因心臟病發離世，終年60歲，阿根廷及全球球迷都為之哀悼，阿根廷宣布全國哀悼3日。馬勒當拿早前因為腦內血塊問題，需要入院接受手術，兩周前才出院，離世前數日接受阿根廷報章《Clarin》訪問談及入生。

生前執教甘拿斯亞教頭的他於訪問直言：「有時我會想，阿根廷人是否仍然愛我......」雖然在網上能輕易找到「真．球王片」，但千禧後沒有真的看過馬勒當拿的比賽，要真真正正認識他並不容易。

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阿根廷球迷對馬勒當拿的愛始終如一。（Getty Images）

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不過，成為甘拿斯亞主帥後，馬勒當拿才意會到「球迷的愛是永不止息」。他又說：「我對球迷只有無言的感激，他們每日都會使我感到驚訝，回到阿根廷球壇後經歷的，我一生都不會忘記。」

「他們的愛遠超了我的想像，」馬勒當拿說：「有一段長時間我都在想，球迷是否如以往一樣那麼愛我呢，但在宣布我執教甘拿斯亞那一日起，就已經感到他們的愛永恆不滅。」

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馬勒當拿於阿根廷人心目中如神一樣。（Getty Images）

馬勒當拿最大遺憾就是未能趕回阿根廷見母親最後一面。（Getty Images）

人生無悔 只得一個遺憾

馬勒當拿場內場外都是傳奇人物，被問到足球生涯有沒有後悔時，他說：「足球給了我一切，多於我想像的一切，如果沒有染上毒癮，我確是可以再留在綠茵場上多一點時間。」

不過，阿根廷球王沒有後悔足球生涯於1997年完結：「不過，到今日一切已經成為過去，我最遺憾的是不能與父母多花一點時間。我一直都希望可以與媽媽一起，過多一日也好，但我知道她在天堂一定為我感到自豪及高興。」

馬勒當拿母親Dalma Salvadora Franco 2011年去世，享年81歲，當時馬勒當拿於杜拜的艾華斯爾擔任教練，飛返阿根廷見病重的母親最後一面，但已經太遲，阿根廷球王到死前仍是耿耿於懷。

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馬勒當拿經典金句：

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馬勒當拿去年成為甘拿斯亞教頭。（Getty Images）

心繫阿根廷人 「願人民溫飽快樂」

這名1986年世界盃的奪標功臣於阿根廷國民心中如神一樣，這位巨星在國家最絕望的時候，「扶起了」阿根廷人。臨終前仍心繫國家，「希望新冠肺炎疫情盡快完結，阿根廷可以邁步向前」。

馬勒當拿與球迷打成一片。（Getty Images）

【拿玻里球迷悼念馬勒當拿】

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馬勒當拿本來一無所有，因為足球才能白手興家，但這未有使他忘本：「見到小孩捱餓使我感到傷心，我知道那種感受.我知道數天都不得溫飽的滋味，這不能在這國家發生。我希望阿根廷人人有工開，每日三餐溫飽，開心快樂，這就是我的願望。」

但願這期望總有一日達成。

球壇巨星齊悼馬勒當拿：

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