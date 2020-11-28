馬勒當拿逝世｜突尼斯球證憶86年經典一仗　一個念頭造就世紀金球

1986年世界盃，馬勒當拿帶領阿根廷登頂，當中8強梅開二度，以兩個經典入球淘汰英格蘭。 當年阿根廷對英格蘭一仗的執法球證﹑來自突尼斯的賓拿森直言該仗是執法生涯的高峰，稱連續給予3次並得益造就馬勒當拿攻入「世紀金球」，是生涯中的其中一項榮譽。

馬勒當拿日前猝逝，球迷們再度重溫球王的經典場面，1986年世界盃8強當然必定入選。當時25歲的馬勒當拿戴上隊長臂章，帶領阿根廷國家隊出戰墨西哥世界盃，8強戰與英格蘭爭奪4強席位。馬勒當拿在下半場初段使出「上帝之手」開紀錄，及後以一己之力獨闖龍潭，扭過門將施路頓建功再下一城，以頭頂腳踢淘汰英格蘭出局。

86世界盃上帝之手一球成名 對英格蘭一扭五最經典

【馬勒當拿1986世界盃一戰成名】（按圖重溫）

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馬勒當拿8強對英格蘭的兩個經典入球：

執法該場經典賽事的突尼斯球證賓拿森（Ali Bin Nasser），日前接受英國《BBC》的訪問，憶起經典一役，現年76歲的老球證仍然津津樂道，在近115,000名球迷面前執法，直言該仗是生涯中的一大榮幸。

賓拿森在超過11萬名球迷觀看下，執法1986年世界盃8強的經典一仗。（影片截圖）

該仗的片段，即使34年過去，賓拿森依然記憶猶新，說起馬勒當拿的「上帝之手」，賓拿森事發一刻在禁區外，兩名主角馬勒當拿及施路頓正好背對球證，賓拿森無法判定是否手球，當時他立即看旁證，而拍檔並未有表示，故此賓拿森判入球有效，當年沒有VAR的情況下才造就經典。

相隔多年後，賓拿森仍然認為自己作出正確的決定，「入球後我有猶豫，我立即望向旁證，當時他直接望向中圈，沒有任何手球的示意，國際足協的指引指明，一旦拍檔在更清楚的角度時，我需要尊重對方的決定，我至今仍然認為，該入球是合符國際足協球例。」

馬勒當拿腳法秀麗，對方難免使出「超技術」才可取得腳下球，馬勒當拿該仗多次被「踢到飛起」。往往馬勒當拿持球時，賓拿森亦「金睛火眼」留意會否出現犯規，馬勒當拿的第2個入球全靠個人實力外，亦要多得賓拿森作出合適的判決。

馬勒當拿腳法了得，對手難免需要使出「超技術」才可取得腳下球。（資料圖片／Getty Images）

馬勒當拿在入球前3次被對方侵犯，賓拿森未有即時吹罰，改以得益讓球賽繼續，結果馬勒當拿一人擺脫英軍守衛，結果將皮球送入網內，而賓拿森以得益代替吹罰是令他最自豪的決定，「執法有馬勒當拿的賽事，球證的目光難免放在他的身上，對手3度嘗試犯規，但馬勒當拿繼續推進，擺脫3名球員後再推近50碼，並扣過門將建功。我若果吹停球賽的話，該經典入球便不會出現，選擇以得益繼續球賽是我其中一個最自豪的決定。」

馬勒當拿金句合集（按圖放大）：

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馬勒當拿猝逝，阿根廷國民十分難過：