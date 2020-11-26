馬勒當拿逝世︱86世界盃上帝之手一球成名　對英格蘭一扭五最經典

一代球王馬勒當拿離世，回顧他足球生涯，代表作一定是1986年世界盃。這是第13屆世界盃，世人見證球王誕生，馬勒當拿帶領阿根廷贏得冠軍。 最令人難忘的比賽莫過於8強阿根廷對英格蘭，馬勒當拿梅開二度，第一個入球是十分著名的「上帝之手」，至於第2球則盡顯個人技術，他由中場開始帶波，扭過幾個英格蘭球員，殺入禁區射入。

當年25歲的馬勒當拿以隊長身份，帶領阿根廷出戰這屆於墨西哥舉行的世界盃。阿根廷在分組賽2勝1和，以首名晉身16強，之後淘汰烏拉圭入8強。

阿根廷8強對英格蘭的比賽是今屆的經典，全因馬勒當拿的兩個入球，他的第一球是用手撞入，他及後受訪時形容入球為「上帝之手」（The Hand of God）。當年沒有視像助理球證（VAR），突尼斯球證Ali Bin Nasser 看不到他手球，判入球有效。全世界看直播的家庭觀眾，卻從慢鏡清楚看到他明顯用手將皮球拍入龍門。

馬勒當拿「上帝之手」一球成名：

其後，馬勒當拿名正言順攻入英格蘭大門：他從中場開始引球推進，以一己之力獨闖英格蘭腹地，扭過英格蘭5名中場及後衛的阻截後再闖進禁區射入，其中守將畢查（Terry Butcher）更慘被他扭過兩次。這個入球成為世界盃經典金球，至今仍為球迷津津樂道。

這場大戰另一特別之處，在於阿根廷和英國1982年為爭奪福克蘭群島（Falkland Islands）開戰更見劍拔弩張。馬勒當拿首個入球明顯手球犯規在先，第二個入球卻盡顯精湛球技和膽識，就連英國球迷也不得不服，一場比賽，完美反映馬勒當拿魔鬼與天使的一體兩面。

【馬勒當拿1986世界盃一戰成名】（按圖重溫）

+ 3 + 3 + 3

憑馬勒當拿的兩個入球，阿根廷以2：1淘汰英格蘭。4強阿根廷對比利時，又是馬勒當拿的個人表演，他梅開二度，助球隊以2：0淘汰比利時。

決賽他被西德全場緊盯下，仍成功在完場前交出助攻，為阿根廷奠定3：2勝局並第二度奪得世界盃，鎖定超級巨星地位，亦是所有阿根廷人心目中地位僅次於上帝的國民英雄。

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馬勒當拿8強對英格蘭的兩個經典入球：

【早前馬勒當拿入院時，球迷各出奇謀祝福偶像】（按圖放大）

+ 15 + 15 + 15

英格蘭射手連尼加獲得這屆神射手。（資料圖片）

1986世界盃獲獎名單

冠軍：阿根廷

亞軍：西德

季軍：法國

殿軍：比利時

神射手：連尼加 Gary Lineker（6球）

柏天尼帶領的法國得到季軍。（資圖圖片）

1986年世界盃小資料

主辦國：墨西哥

參賽隊伍：24隊

比賽數目：52場

比賽日子：30日

球場數目：12個

總入球：132球（場均2.54球）