【東京奧運】測試賽來年3月重開　田徑等5項作壓力測試邀觀眾入場

全球爆發新一波新冠肺炎疫情，生活仍要繼續，正如東京奧運將要舉行到底。 國際奧委會長巴赫訪問日本，表明東京奧運將會如期在來年夏天舉行。東奧組委昨日開會後，公布部分東奧測試賽舉行日期。就算疫苗未面世，就算疫情未喘定，來年3月將舉行第一場測試賽，且爭取開放讓觀眾入場。

東奧組委昨於官方網頁公布最新的測試賽賽程，由於部分項目的測試賽已於本年3月前舉行，故只安排餘下18個項目舉行測試賽。除了輪椅欖球、殘奧田徑，及為避暑而改到札幌舉行的馬拉松，其餘15個項目於明年3月至5月舉行。

東京水運中心在10月底正式啟用，來年3月第一場測試賽，韻律泳外圍賽將於此處舉行。（Getty Images）

各項測試賽中，打頭陣的是來年3月4日至7日，在新落成的東京水運中心舉行東奧韻律泳外圍賽，同一場地將會4月24及25日舉行游泳測試賽。港隊重點項目場地單車，測試賽亦於4月25日在伊豆單車館舉行。至於每屆奧運大項的田徑，測試賽將於5月9日在翻新完畢的新國立競技場舉行。

巴赫早前訪日，參觀新國立競技場。（Getty Images）

測試賽除了測試場地設施，亦測試物流等配套。東奧組委預定其中5場測試賽爭取讓海外選手參加，並讓觀眾入場。除上述的韻律泳外圍賽和田徑測試賽，尚有4月18至23日的跳水世界盃、5月1日至2日的排球邀請賽，及5月4日體操世界盃。

巴赫參觀選手村後，表明有信心奧運可以如常舉行。（Getty Images）

日本已進入新一波新冠肺炎疫情，近日新確診數字持續處於高位，如厚生勞動省昨日公布新增2510宗個案，累積個案已逾14萬宗，東京都亦連續兩天確診超過500宗個案。惟巴赫於兩周前訪日視察新國立競技場及選手村後，有信心東奧組委讓運動員在安全情况下比賽，並可以安排觀眾入場。

日本疫情不穩定，但奧運無論如何，勢在必行。（Getty Images）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：