【東京奧運】主辦方冀「開門」　運動員氣泡中作賽　觀眾滿全場

疫情起伏不定，延期一年的東京奧運，到底能否舉行？主辦單位表明「行」，而且要「開門」舉行。 東奧組委及東京都政府舉行新冠肺炎對策會議，透露有意參考「氣泡」做法，放寬運動員及觀眾的檢疫政策，確保不會閉門作賽。

東京奧運相關單位今（12日）於首相官邸開會，商討明夏舉行東京的防疫措施。消息指，政府有意放寬運動員及教練團的檢疫要求，及在運動會期間在「氣泡」內活動。

東京奧運水運中心上月底正式開幕，池江璃花子登場。（Getty Images）

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各地運動員須在抵埗前72小時接受測試，證明結果屬陰性，並在到埗後再次測試，但不用隔離14天。他們抵埗後，只可以在比賽會場、練習地點及住宿地點之間活動，但可以在「落地」後任何時間出賽。

東京奧運水運中心上月底正式開幕.（Getty Images）

觀眾多寡 視乎來季足球、棒球賽

至於觀眾，主辦單位認為限制到埗後隔離14天，並不可行，故此正考慮加強入境前及入境檢疫要求，換取放寬行動限制。不過，觀眾數量仍有待觀察疫情發展。日本的體育賽事近期已開始「壓力測試」，逐漸增加入場人數，如日職棒（NPB）賽事在容量超越1萬人的球場舉行，便容許50%的觀眾入場。日本方面希望盡快回復「全院滿座」，若然日職聯（J-League）及NPB來年開始新球季，可以解除入場人數限制，東奧與東京殘奧便有可能照辦煮碗。

奧運勢在必行，只差規模大小。（Getty Images）

IOC會長將訪日：取消不在議程

入場人數多寡，視乎明年春天時，疫情有否進展，以及體育賽事及東奧測試賽的實行情况。唯一不變的是，東奧組委、東京都政府，以及國際奧委會（IOC）都堅持賽事將會舉行。IOC會長巴赫（Thomas Bach）將於周日（15日）起赴日視察場地，起行前稱以讓世界各地觀眾入場觀賞為考慮，「取消」不在討論範圍內。

日本近期疫情又回升趨勢，例如昨日新增1169宗個案，其中東京佔317宗。

東京奧運，可以盛大舉行嗎？（Getty Images）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：